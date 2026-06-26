Карл III заплатил около 40 миллионов долларов налогов после коронации

Краткий пересказ от РИА ИИ Карл III заплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов налогов с момента коронации в сентябре 2022 года.

Карл III стал первым британским монархом в современной истории, раскрывшим данные об уплате налогов.

За 2023–2024 финансовый год король заплатил 11,7 миллиона фунтов стерлингов, а за период 2024–2025 было выплачено 12,9 миллиона фунтов стерлингов.

ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости. Король Великобритании Карл III заплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов) налогов с момента коронации в сентябре 2022 года, говорится в заявлении Букингемского дворца, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Карл III стал первым британским монархом в современной истории, раскрывшим данные об уплате налогов. Как сообщали ранее британские СМИ, решение было принято лично Карлом в рамках "модернизации", института монархии, направленной на повышение прозрачности и подотчетности на фоне скандала вокруг связей экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном

"Сумма налогов, выплаченных Его Величеством с момента коронации, составляет более 30 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в заявлении дворца.

За 2023-24 финансовый год король заплатил 11,7 миллиона фунтов стерлингов. За период 2024-25 было выплачено 12,9 миллиона фунтов стерлингов. Остальные средства были выплачены в 2022 году.

Британские монархи не обязаны платит налоги, однако Карл III добровольно принял решение платить подоходный налог и налог на прирост капитала при продаже активов.