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Карл III заплатил около 40 миллионов долларов налогов после коронации - РИА Новости, 26.06.2026
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00:23 26.06.2026
Карл III заплатил около 40 миллионов долларов налогов после коронации

Карл III заплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов налогов после коронации

© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карл III заплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов налогов с момента коронации в сентябре 2022 года.
  • Карл III стал первым британским монархом в современной истории, раскрывшим данные об уплате налогов.
  • За 2023–2024 финансовый год король заплатил 11,7 миллиона фунтов стерлингов, а за период 2024–2025 было выплачено 12,9 миллиона фунтов стерлингов.
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости. Король Великобритании Карл III заплатил более 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов) налогов с момента коронации в сентябре 2022 года, говорится в заявлении Букингемского дворца, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Карл III стал первым британским монархом в современной истории, раскрывшим данные об уплате налогов. Как сообщали ранее британские СМИ, решение было принято лично Карлом в рамках "модернизации", института монархии, направленной на повышение прозрачности и подотчетности на фоне скандала вокруг связей экс-принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с Джеффри Эпштейном.
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"Сумма налогов, выплаченных Его Величеством с момента коронации, составляет более 30 миллионов фунтов стерлингов", - говорится в заявлении дворца.
За 2023-24 финансовый год король заплатил 11,7 миллиона фунтов стерлингов. За период 2024-25 было выплачено 12,9 миллиона фунтов стерлингов. Остальные средства были выплачены в 2022 году.
Британские монархи не обязаны платит налоги, однако Карл III добровольно принял решение платить подоходный налог и налог на прирост капитала при продаже активов.
Основной доход британский монарх получает из прибыли Герцогства Ланкастерского, которому принадлежат земли и недвижимость по всей стране. В прошлом году доход герцогства составил порядка 24 миллиона фунтов.
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