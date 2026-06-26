Лондон выделит Киеву кредит на миллиард долларов через Всемирный банк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания предоставит Украине миллиард долларов в рамках кредита Всемирного банка на 4 миллиарда долларов.
- Средства будут выделены для поддержания работы больниц, школ и основных государственных служб по всей Украине.
ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине 1 миллиард долларов в рамках кредита Всемирного банка на 4 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе от имени британского вице-премьера Дэвида Лэмми по итогам конференции по восстановлению Украины в Гданьске.
"Вице-премьер Дэвид Лэмми объявил, что Великобритания выделит финансирование в размере 1 миллиарда долларов на повышение устойчивости Украины и ее восстановление", - говорится в заявлении.
Отмечается, что средства будут выделены через Всемирный банк в рамках пакета помощи на 4 миллиарда долларов для поддержания работы больниц, школ и основных государственных служб по всей Украине.
"Финансирование поможет привлечь инвестиции из частного сектора, поддержит экономический рост и создаст квалифицированные рабочие места", - говорится в пресс-релизе.
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