Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне

© AP Photo / Matt Dunham Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне

Лондон выделит Киеву кредит на миллиард долларов через Всемирный банк

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания предоставит Украине миллиард долларов в рамках кредита Всемирного банка на 4 миллиарда долларов.

Средства будут выделены для поддержания работы больниц, школ и основных государственных служб по всей Украине.

ЛОНДОН, 26 июн - РИА Новости. Великобритания предоставит Украине 1 миллиард долларов в рамках кредита Всемирного банка на 4 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе от имени британского вице-премьера Дэвида Лэмми по итогам конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

"Вице-премьер Дэвид Лэмми объявил, что Великобритания выделит финансирование в размере 1 миллиарда долларов на повышение устойчивости Украины и ее восстановление", - говорится в заявлении.

Отмечается, что средства будут выделены через Всемирный банк в рамках пакета помощи на 4 миллиарда долларов для поддержания работы больниц, школ и основных государственных служб по всей Украине.