Краткий пересказ от РИА ИИ Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц войдет в историю как канцлер, при котором были уничтожены благосостояние и большое количество рабочих мест в ФРГ.

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч.

Согласно опросу социологического института INSA, работу канцлера Мерца по-прежнему удовлетворяют лишь 15% немцев.

БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Фридрих Мерц войдет в историю как немецкий канцлер, при котором были уничтожены благосостояние и большое количество рабочих мест в ФРГ, заявила основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Мерц войдет в историю как канцлер, при котором были уничтожены большое количество рабочих мест и благосостояние", - написала она в соцсети X

Так Вагенкнехт прокомментировала новость о том, что немецкий автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч.

Политик отметила, что властям Германии не удастся остановить деиндустриализацию своей страны без конкурентоспособных цен на энергоносители и отказа от завязанной на идеологии экономической политики. Вагенкнехт вновь призвала Мерца покинуть пост канцлера.