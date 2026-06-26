Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт заявила, что Фридрих Мерц войдет в историю как канцлер, при котором были уничтожены благосостояние и большое количество рабочих мест в ФРГ.
- Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч.
- Согласно опросу социологического института INSA, работу канцлера Мерца по-прежнему удовлетворяют лишь 15% немцев.
БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Фридрих Мерц войдет в историю как немецкий канцлер, при котором были уничтожены благосостояние и большое количество рабочих мест в ФРГ, заявила основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Так Вагенкнехт прокомментировала новость о том, что немецкий автоконцерн Volkswagen намерен в ближайшие годы сократить по всему миру до 100 тысяч рабочих мест из общего количества в 657 тысяч.
Политик отметила, что властям Германии не удастся остановить деиндустриализацию своей страны без конкурентоспособных цен на энергоносители и отказа от завязанной на идеологии экономической политики. Вагенкнехт вновь призвала Мерца покинуть пост канцлера.
Газета Bild ранее сообщила со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что рейтинг недовольства канцлером Мерцес среди населения Германии установил новый исторический антирекорд. Согласно опросу, его работой по-прежнему удовлетворены лишь 15% немцев.