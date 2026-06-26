Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия виновна во вторжении беспилотников на территорию стран ЕС и в приближении войны к границам объединения.

Заявление Урсулы фон дер Ляйен вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети X.

Пользователи соцсети X выразили свое несогласие и критику в адрес Урсулы фон дер Ляйен, используя резкие высказывания.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия виновна во вторжении беспилотников на территорию стран ЕС и в приближении войны к границам объединения, вызвало бурную реакцию среди пользователей Заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия виновна во вторжении беспилотников на территорию стран ЕС и в приближении войны к границам объединения, вызвало бурную реакцию среди пользователей соцсети X

"Вы больная на всю голову", — отметил @roberts16662.

"Чьи дроны, <…>? Происхождение. Назовите! Вы — доктор Геббельс нашего времени со своей вечной ложью, фальсификациями и промыванием мозгов западным людям", — жалуется @koshitsa3225.

"Украинские дроны по пути в Санкт-Петербург волшебным образом превратились в российские", — сыронизировал @EndTheEU.

"Будущие учебники истории запомнят вас и ваших приспешников как военных преступников", — подчеркнул @JKTBoeijinga.

"Надеюсь, вы с Зеленским скоро сгниете в аду. Вы оба несете войну в Европу!" — высказался @Thus_Nelda13.

"Как там дела с российскими стиральными машинами? Много лет назад вы говорили, что их используют для ремонта оружия, но вы понятия не имеете, что делаете. Единственное, что вы сделали, это заставили европейских налогоплательщиков за это платить…" — указал @thornton_gavin.

"Очередные заблуждения со стороны ЕС: вы лишь разжигаете страх и ненависть в своем обществе", — подытожил @LukeFul80915976.