Бастрыкин предложил альтернативу "Разговорам о важном" в школах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил заменить в российских школах "Разговоры о важном" уроками мужества и приглашать на них участников специальной военной операции.

"Необходимо заменить "Разговоры о важном" уроками мужества и приглашать участников СВО, как мы это делаем в наших кадетских корпусах", - сказал он, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.