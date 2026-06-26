Бастрыкин предложил альтернативу "Разговорам о важном" в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бастрыкин предложил заменить "Разговоры о важном" уроками мужества в российских школах.
- На такие уроки планируется приглашать участников специальной военной операции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил заменить в российских школах "Разговоры о важном" уроками мужества и приглашать на них участников специальной военной операции.
"Необходимо заменить "Разговоры о важном" уроками мужества и приглашать участников СВО, как мы это делаем в наших кадетских корпусах", - сказал он, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.