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Бастрыкин предложил альтернативу "Разговорам о важном" в школах - РИА Новости, 26.06.2026
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12:48 26.06.2026 (обновлено: 13:13 26.06.2026)
Бастрыкин предложил альтернативу "Разговорам о важном" в школах

Бастрыкин предложил заменить "Разговоры о важном" в школах уроками мужества

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бастрыкин предложил заменить "Разговоры о важном" уроками мужества в российских школах.
  • На такие уроки планируется приглашать участников специальной военной операции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил заменить в российских школах "Разговоры о важном" уроками мужества и приглашать на них участников специальной военной операции.
"Необходимо заменить "Разговоры о важном" уроками мужества и приглашать участников СВО, как мы это делаем в наших кадетских корпусах", - сказал он, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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Александр БастрыкинОбществоРоссия
 
 
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