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На Украине жители села устроили митинг против военкоматов - РИА Новости, 26.06.2026
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08:57 26.06.2026 (обновлено: 10:20 26.06.2026)
На Украине жители села устроили митинг против военкоматов

В Днепропетровской области проходит митинг против силовой мобилизации

© Фото : соцсетиПротестующие перекрыли дорогу под Кривым Рогом на Украине
Протестующие перекрыли дорогу под Кривым Рогом на Украине - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : соцсети
Протестующие перекрыли дорогу под Кривым Рогом на Украине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители села Гуровка под Кривым Рогом устроили митинг против незаконных действий сотрудников военкоматов.
  • Митинг был организован после попытки мобилизации трактористов и комбайнеров прямо с полей.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Жители села Гуровка под Кривым Рогом в Днепропетровской области на Украине устроили митинг против незаконных действий сотрудников военкоматов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Отмечается, что митинг был организован после того, как сотрудники военкомата пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей.
"В селе Гуровка под Кривым Рогом идет митинг против ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим все чаще сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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