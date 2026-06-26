Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители села Гуровка под Кривым Рогом устроили митинг против незаконных действий сотрудников военкоматов.
- Митинг был организован после попытки мобилизации трактористов и комбайнеров прямо с полей.
- Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации приводят к скандалам и протестам.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Жители села Гуровка под Кривым Рогом в Днепропетровской области на Украине устроили митинг против незаконных действий сотрудников военкоматов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Отмечается, что митинг был организован после того, как сотрудники военкомата пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей.
"В селе Гуровка под Кривым Рогом идет митинг против ТЦК (территориальном центре комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Киевский режим все чаще сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.