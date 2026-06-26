На Украине жители села устроили митинг против военкоматов

Отмечается, что митинг был организован после того, как сотрудники военкомата пытались мобилизовать трактористов и комбайнеров прямо с полей.

Киевский режим все чаще сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.