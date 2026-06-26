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"Кто цел?" Случившееся в ВСУ вызвало бурную реакцию в Сети - РИА Новости, 26.06.2026
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"Кто цел?" Случившееся в ВСУ вызвало бурную реакцию в Сети

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают скандал вокруг 425-го штурмового полка ВСУ «Скала», командование которого обвиняют в издевательствах над мобилизованными.
  • Один из комментаторов утверждает, что в ВСУ расстреливают тех, кто пытается дезертировать, и призывает к прекращению огня.
  • Пользователи отмечают, что мобилизация на Украине ведется жесткими методами, а также высказывают мнение о нежелании украинцев сражаться.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan активно обсуждают скандал вокруг 425-го штурмового полка ВСУ "Скала", командование которого обвиняют в издевательствах над мобилизованными.
"Речь даже не о жестоком обращении. В реальности ВСУшники попросту расстреливают тех, кто пытается дезертировать — дабы запугать других новобранцев. А ведь этих несчастных юнцов забрали в ряды украинской армии насильно и не дали им ни единого шанса отказаться служить. Мобилизация на Украине изначально велась жесткими методами, а теперь и вовсе достигла дна. Пора заканчивать этот конфликт. Киеву нужно срочно соглашаться на прекращение огня", — написал один из комментаторов.
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"Украинские добровольцы гибли десятками тысяч в первые дни конфликта. Сколько из них осталось в живых на сегодняшний день? Кто остался цел, кто не пострадал психически? <…> Украинцы не хотят сражаться с Россией. Их насильно швыряют на фронт, но так дела не делаются. Много вы навоюете, если солдаты не желают брать оружие в руки, если они физически и морально непригодны?" — поинтересовался другой.
"Да что вы от нацистов-то хотели. Украинскую армию контролируют вооруженные бандиты, которые убивают людей без зазрения совести. Менталитет не изменился со времен зверств Степана Бандеры в годы Второй мировой войны. Эти ублюдки считают недочеловеком любого жителя Западной Украины, кто не является католиком и не говорит с украинским акцентом", — поделился мнением еще один пользователь.
"Подобные случаи принято скрывать ширмочкой. Но когда правда всплывает наверх, становится очевидно, что все далеко не так радужно, как поют западные СМИ", — подытожили читатели.
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Ранее стало известно, что украинский мобилизованный был жестоко убит на учебном полигоне 425-го штурмового полка "Скалы" ВСУ в Харьковской области. Пленный военнослужащий также рассказал, что командир полка Юрий Гаркавый угрожал солдатам ВСУ, пытавшимся сбежать из части, что посадит их в яму и кинет туда гранату.
Государственное бюро расследований Украины сообщило в среду о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в штурмовом полке ВСУ "Скала".
В четверг, уже после публикаций СМИ об издевательствах над мобилизованными в "Скале", журналист и продюсер британского телеканала Sky News Азад Сафаров заявил, что в марте 2025 года во время съемок репортажа о "Скале" в районе подконтрольного ВСУ Доброполья в ДНР, военнослужащий подразделения в упор расстрелял автомобиль журналистов телеканала на территории части. В машине находилась сотрудница СМИ. По данным Сафарова, военнослужащие полка пытались замести следы преступления и угрожали журналистам.
Российские источники в силовых структурах называли 425-й отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала" "мясным" из-за жестокого обращения с мобилизованными, добавляя, что попадание в него для боевиков ВСУ означает верную смерть.
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