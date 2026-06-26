Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на планы ЕС отказывать в предоставлении временного убежища военнообязанным украинцам призывного возраста.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на планы ЕС отказывать в предоставлении временного убежища военнообязанным украинцам призывного возраста.

"Все это лишь для того, чтобы дать еще больше пушечного мяса воинствующим ЕС Германии , Франции и Великобритании", — написал один из комментаторов.

"Владимир Зеленский, должно быть, снова жаловался Урсуле фон дер Ляйен на то, что ему нужны солдаты. И Урсула даст ему их", — отметил другой.

"Своевременное решение спустя четыре года и четыре месяца. Брюссель, я горжусь тобой", — иронично высказался еще один пользователь.

"Вероятно, Зеленский выдвигал ЕС требования и угрожал", — заключили читатели.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Еврокомиссия хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него военнообязанных. Сам прием беженцев с Украины продлят еще на год, до марта 2028 года, добавил Брюннер. По его словам, тех мужчин призывного возраста, кто уже находится в ЕС, лишать текущего статуса не будут — нововведение коснется только вновь прибывающих.

Еврокомиссар отметил, что просьба об изменении условий исходила от Киева. При этом он отказался признать новую меру дискриминационной.