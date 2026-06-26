"Он угрожал". Неожиданный шаг против Украины вызвал переполох в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на планы ЕС отказывать в предоставлении временного убежища военнообязанным украинцам призывного возраста.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt бурно отреагировали на планы ЕС отказывать в предоставлении временного убежища военнообязанным украинцам призывного возраста.
"Владимир Зеленский, должно быть, снова жаловался Урсуле фон дер Ляйен на то, что ему нужны солдаты. И Урсула даст ему их", — отметил другой.
"Своевременное решение спустя четыре года и четыре месяца. Брюссель, я горжусь тобой", — иронично высказался еще один пользователь.
"Вероятно, Зеленский выдвигал ЕС требования и угрожал", — заключили читатели.
Ранее еврокомиссар по внутренним делам Магнус Брюннер сообщил, что Еврокомиссия хочет изменить механизм приема украинских беженцев, исключив из него военнообязанных. Сам прием беженцев с Украины продлят еще на год, до марта 2028 года, добавил Брюннер. По его словам, тех мужчин призывного возраста, кто уже находится в ЕС, лишать текущего статуса не будут — нововведение коснется только вновь прибывающих.
Еврокомиссар отметил, что просьба об изменении условий исходила от Киева. При этом он отказался признать новую меру дискриминационной.
Кроме того, Евросоюз планирует активнее работать над добровольным возвращением украинцев на родину, заключил Брюннер.