Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв.
- В Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрыв прогремел в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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