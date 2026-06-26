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"Требуются контрмеры". На Западе поразились новшествам России на СВО - РИА Новости, 26.06.2026
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05:41 26.06.2026 (обновлено: 16:54 26.06.2026)
"Требуются контрмеры". На Западе поразились новшествам России на СВО

Аналитик Макгрегор: россияне разработали контрмеры против вооружений ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО
Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ведет огонь в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские специалисты разработали контрмеры против вооружений, которые Запад поставляет ВСУ.
  • Среди успешных разработок российских специалистов — средства радиоэлектронной борьбы и новшества в области зенитных ракет.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские оружейники разработали контрмеры против вооружений, которые Запад поставляет ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Сегодня войска уже не могут успешно продвигаться, чтобы вступить в схватку с противником, <…> и это совершенно новая ситуация. <…> Со временем новые условия становятся серьезной проблемой, <…> для решения которой требуется придумывать все более эффективные контрмеры. <…> И мы уже видим, что русские разработали <…> контрмеры против украинцев", — сказал он.
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Макгрегор перечислил несколько сфер, в которых заметил особый успех российских разработчиков.
"Многие разработки связаны со средствами радиоэлектронной борьбы. <…> Но также это и новшества <…> из области зенитных ракет, которые способны уничтожать многие объекты. Но суть в том, что военные действия претерпели фундаментальные изменения. В этом нет никаких сомнений", — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, за сутки российская армия уничтожила около 1585 украинских солдат и восемь бронемашин, а также нанесла поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, обслуживающим ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотников, пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 149 районах.
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