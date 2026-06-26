"Требуются контрмеры". На Западе поразились новшествам России на СВО

"Сегодня войска уже не могут успешно продвигаться, чтобы вступить в схватку с противником, <…> и это совершенно новая ситуация. <…> Со временем новые условия становятся серьезной проблемой, <…> для решения которой требуется придумывать все более эффективные контрмеры. <…> И мы уже видим, что русские разработали <…> контрмеры против украинцев", — сказал он.