В Сумах прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах на северо-востоке Украины прозвучали взрывы.
- Местный филиал украинского телеканала «Общественное» неоднократно сообщал о взрывах в городе в четверг.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Сумах на северо-востоке Украины, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное".
"Снова взрывы в Сумах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
В четверг канал неоднократно сообщал о взрывах в городе.
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
24 апреля, 21:33