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"Это еще не пик". Буданов* решил пригрозить Польше - РИА Новости, 26.06.2026
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13:25 26.06.2026 (обновлено: 14:25 26.06.2026)
"Это еще не пик". Буданов* решил пригрозить Польше

Буданов допустил, что конфликт Украины с Польшей может стать хуже

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Кирилл Буданов*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, что напряженность между Украиной и Польшей может стать сильнее.
  • Буданов* назвал ошибкой скандальную ситуацию между двумя странами.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Напряженность между Украиной и Польшей может усилиться, заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, чьи слова передает "РБК-Украина".
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"Это еще не пик, поверьте мне. Там будет еще хуже, если все не остановимся немного", — утверждает он.
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Буданов* назвал скандальную ситуацию между двумя странами ошибкой.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА** Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА**" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН** также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА**. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Запрещенная в России экстремистская организация
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