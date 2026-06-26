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Троих жителей Томской области подозревают в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 26.06.2026
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13:56 26.06.2026
Троих жителей Томской области подозревают в шпионаже в пользу Украины

УФСБ: три жителя Томской области подозреваются в шпионаже в пользу Украины

© Shutterstock/FOTODOMСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали троих местных жителей по подозрению в сборе и передаче данных о российских военнослужащих спецслужбам Украины.
  • Возбуждено уголовное дело о государственной измене, фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали троих местных жителей, подозреваемых в сборе и передаче спецслужбам Украины данных о российских военнослужащих, в том числе погибших на СВО, сообщило УФСБ.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).
"Установлено, что фигуранты уголовного дела осуществляли сбор и передачу противнику сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе погибших в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что трое фигурантов причастны к государственной измене в форме шпионажа "в пользу представителей спецслужб и организаций Украины".
Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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