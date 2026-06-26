Троих жителей Томской области подозревают в шпионаже в пользу Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали троих местных жителей по подозрению в сборе и передаче данных о российских военнослужащих спецслужбам Украины.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

НОВОСИБИРСК, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали троих местных жителей, подозреваемых в сборе и передаче спецслужбам Украины данных о российских военнослужащих, в том числе погибших на СВО, сообщило УФСБ.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена).

"Установлено, что фигуранты уголовного дела осуществляли сбор и передачу противнику сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе погибших в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что трое фигурантов причастны к государственной измене в форме шпионажа "в пользу представителей спецслужб и организаций Украины".