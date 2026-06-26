В США женщину заподозрили в убийстве дочери и внуков

Краткий пересказ от РИА ИИ Жительница штата Нью-Йорк, 64-летняя Эми Стедман, подозревается в убийстве своей дочери и четырех внуков.

Тела жертв были обнаружены в квартире в городе Меканиквилл после сообщения соседей.

По заявлению главы городской полиции Уильяма Рэббита, улики свидетельствуют о преднамеренном отравлении.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Жительница штата Нью-Йорк подозревается в убийстве своей дочери и четырех внуков, сообщает телеканал Жительница штата Нью-Йорк подозревается в убийстве своей дочери и четырех внуков, сообщает телеканал АВС со ссылкой на правоохранителей.

Сотрудники полиции города Меканиквилл сообщили, что обнаружили тела жертв в квартире во вторник после того, как соседи сообщили, что не видели их несколько дней.

Бабушка была опознана как 64-летняя Эми Стедман. По данным полиции, жертвами стали ее 44-летняя дочь Сара Майерс и четверо детей Майерс в возрасте от 10 до 13 лет. Сама Стедман тоже мертва.

"Улики, собранные в ходе расследования, включая рукописную записку и другие косвенные доказательства, убедительно свидетельствуют о причастности Эми Стедман к смерти (своих близких - ред.)", - заявил журналистам в четверг глава городской полиции Уильям Рэббит.