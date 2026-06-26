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В США женщину заподозрили в убийстве дочери и внуков - РИА Новости, 26.06.2026
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02:37 26.06.2026 (обновлено: 02:47 26.06.2026)
В США женщину заподозрили в убийстве дочери и внуков

Жительница Нью-Йорка подозревается в убийстве дочери и четырех внуков

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница штата Нью-Йорк, 64-летняя Эми Стедман, подозревается в убийстве своей дочери и четырех внуков.
  • Тела жертв были обнаружены в квартире в городе Меканиквилл после сообщения соседей.
  • По заявлению главы городской полиции Уильяма Рэббита, улики свидетельствуют о преднамеренном отравлении.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Жительница штата Нью-Йорк подозревается в убийстве своей дочери и четырех внуков, сообщает телеканал АВС со ссылкой на правоохранителей.
Сотрудники полиции города Меканиквилл сообщили, что обнаружили тела жертв в квартире во вторник после того, как соседи сообщили, что не видели их несколько дней.
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Бабушка была опознана как 64-летняя Эми Стедман. По данным полиции, жертвами стали ее 44-летняя дочь Сара Майерс и четверо детей Майерс в возрасте от 10 до 13 лет. Сама Стедман тоже мертва.
"Улики, собранные в ходе расследования, включая рукописную записку и другие косвенные доказательства, убедительно свидетельствуют о причастности Эми Стедман к смерти (своих близких - ред.)", - заявил журналистам в четверг глава городской полиции Уильям Рэббит.
По его словам, речь идет о преднамеренном отравлении: в квартире были обнаружены многочисленные рецептурные и безрецептурные лекарства. Токсикологические анализы все еще продолжаются.
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