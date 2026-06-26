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В Турции на фабрике по производству фейерверков прогремел взрыв - РИА Новости, 26.06.2026
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17:54 26.06.2026
В Турции на фабрике по производству фейерверков прогремел взрыв

В Турции на фабрике по производству фейерверков произошел пожар после взрыва

© AP Photo / Burhan OzbiliciПожарная машина в Турции
Пожарная машина в Турции - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Пожарная машина в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Нигде произошел взрыв.
  • Пожарные ликвидируют возгорание, возникшее после взрыва.
АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Взрыв произошел на фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Нигде, пожарные тушат возникший после него пожар, сообщает газета Yeni Şafak.
"На фабрике фейерверков в Нигде по пока неизвестной причине произошел взрыв. Пожарные расчеты ликвидируют пожар, возникший после взрыва", — сообщило издание в соцсети Х.
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В миреНигде (провинция)
 
 
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