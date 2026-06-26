В Турции на фабрике по производству фейерверков прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Нигде произошел взрыв.
- Пожарные ликвидируют возгорание, возникшее после взрыва.
АНКАРА, 26 июн — РИА Новости. Взрыв произошел на фабрике по производству фейерверков в турецкой провинции Нигде, пожарные тушат возникший после него пожар, сообщает газета Yeni Şafak.
"На фабрике фейерверков в Нигде по пока неизвестной причине произошел взрыв. Пожарные расчеты ликвидируют пожар, возникший после взрыва", — сообщило издание в соцсети Х.
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