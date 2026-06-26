Россиянка завоевала серебро на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата Европы по прыжкам в воду.
- Она стала второй в прыжках с метрового трамплина в категории до 18 лет, набрав 412,85 балла.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Будапеште.
Она стала второй в прыжках с метрового трамплина в категории до 18 лет, набрав 412,85 балла. Победу одержала немка Эмиль Демль (445,35), третье место заняла украинка Ксения Бочек (390,70).
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.