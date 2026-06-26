Россиянка завоевала серебро на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Будапеште.

Она стала второй в прыжках с метрового трамплина в категории до 18 лет, набрав 412,85 балла. Победу одержала немка Эмиль Демль (445,35), третье место заняла украинка Ксения Бочек (390,70).