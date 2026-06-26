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Россиянка завоевала серебро на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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20:30 26.06.2026
Россиянка завоевала серебро на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

Россиянка Трифонова завоевала серебро на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата Европы по прыжкам в воду.
  • Она стала второй в прыжках с метрового трамплина в категории до 18 лет, набрав 412,85 балла.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Будапеште.
Она стала второй в прыжках с метрового трамплина в категории до 18 лет, набрав 412,85 балла. Победу одержала немка Эмиль Демль (445,35), третье место заняла украинка Ксения Бочек (390,70).
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
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