Новак провел совещание по топливу

Краткий пересказ от РИА ИИ Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.

На совещании проанализировали процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором был проанализирован процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам, сообщило правительство РФ.

Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Участники рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, а также проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов и субъектов страны", - говорится в сообщении

Как отметили в правительстве, представители отраслевых компаний рассказали о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка.

"В частности, были представлены данные о работе по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям, включая сельскохозяйственный сектор", - отметили в правительстве.