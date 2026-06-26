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Новак провел совещание по топливу - РИА Новости, 26.06.2026
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20:09 26.06.2026 (обновлено: 22:02 26.06.2026)
Новак провел совещание по топливу

Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке.
  • На совещании проанализировали процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, на котором был проанализирован процесс ценообразования на нефтепродукты по регионам, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Участники рассмотрели текущую ситуацию с обеспечением российских регионов нефтепродуктами, а также проанализировали процесс ценообразования в разрезе федеральных округов и субъектов страны", - говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, представители отраслевых компаний рассказали о текущей загрузке производственных мощностей, графиках выпуска нефтепродуктов, мерах, принимаемых для насыщения внутреннего рынка.
"В частности, были представлены данные о работе по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям, включая сельскохозяйственный сектор", - отметили в правительстве.
Ранее на этой неделе Новак провел отдельные встречи с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным по ситуации на топливном рынке в этих регионах.
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