В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке префектуры Тиба рядом с Токио.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров, максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке префектуры Тиба, рядом с Токио, угроза цунами не объявлялась, сообщило главное метеорологические управление Японии.
Как передает корреспондент РИА Новости, слабые кратковременные толчки ощущались и в Токио.
Очаг землетрясения магнитудой 5,8, по данным метеорологического управления, залегал на глубине 50 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Информации о жертвах и разрушениях нет.