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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 26.06.2026
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07:07 26.06.2026
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,8

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке префектуры Тиба рядом с Токио.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров, максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке префектуры Тиба, рядом с Токио, угроза цунами не объявлялась, сообщило главное метеорологические управление Японии.
Как передает корреспондент РИА Новости, слабые кратковременные толчки ощущались и в Токио.
Очаг землетрясения магнитудой 5,8, по данным метеорологического управления, залегал на глубине 50 километров. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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