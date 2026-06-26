Задержанный сетевой админ обучал радикалов терактам и массовым убийствам

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане несовершеннолетний сетевой администратор обучал завербованных радикалов тактике терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, сообщила ФСБ России.

По информации ФСБ, В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.