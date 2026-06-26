Задержанный сетевой админ обучал радикалов терактам и массовым убийствам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане задержан несовершеннолетний сетевой администратор, который обучал радикалов тактике терактов и массовых убийств.
- Задержанный предоставлял радикалам средства террора и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.
- В террористической деятельности принимали участие не менее трех граждан Украины, а сама деятельность координировалась украинскими спецслужбами.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане несовершеннолетний сетевой администратор обучал завербованных радикалов тактике терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, сообщила ФСБ России.
"Задержанный обучал завербованных радикалов тактике совершения терактов и массовых убийств, предоставлял им средства террора, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и применению мер конспирации", - говорится в сообщении. В указанной деятельности принимали участие не менее трех граждан Украины, отмечает ФСБ.
По информации ФСБ, В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.