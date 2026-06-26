Задержанный сетевой админ причастен к 15 преступлениям в десяти регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
- Задержанный причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане несовершеннолетний сетевой администратор причастен к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России, сообщила ФСБ.
"Подтверждена причастность задержанного к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в 10 регионах России. Все исполнители задержаны, в их отношении приняты процессуальные решения", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры.