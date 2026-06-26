World Tennis оставила в силе отстранение россиян, несмотря на поправки МОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международная федерация тенниса оставила в силе отстранение россиян, несмотря на поправки в Олимпийскую хартию о политической нейтральности.
- Международный олимпийский комитет принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного влияния.
- Международная федерация тяжелой атлетики стала первой организацией, снявшей все ограничения с россиян после принятия поправки.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международная федерация тенниса (World Tennis) оставила в силе отстранение россиян, несмотря на поправки в Олимпийскую хартию о политической нейтральности, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
В среду в Швейцарии сессия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что "спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время".
"Международная федерация тенниса подтверждает, что заявление МОК не меняет существующую позицию в отношении приостановки членства белорусской и российской теннисных федераций, которая остается в силе", - заявили в World Tennis.
В пятницу Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) стала первой организацией, снявшей после данной поправки все ограничения с россиян. Всего IWF стала десятой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая сняла все санкции с российских спортсменов.
В мае Международная федерация тенниса оставила в силе отстранение российских и белорусских теннисистов от участия в командных соревнованиях. Ранее организация приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, спортсмены из этих стран отстранены от участия в командных соревнованиях под эгидой World Tennis. Россияне имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.