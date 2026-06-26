Звонарева и Сутджиади вышли в финал турнира в Бад-Хомбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Вера Звонарева (Россия) и Алдила Сутджиади (Индонезия) вышли в финал парного разряда теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Они вышли в решающую стадию из-за неявки на полуфинальную встречу соперниц Се Шувэй (Тайвань) и Ван Синьюй (Китай).

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Сутджиади из Индонезии вышли в финал парного разряда теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.

Звонарева и Сутджиади вышли в решающую стадию из-за неявки на полуфинальную встречу соперниц Се Шувэй ( Тайвань ) и Ван Синьюй (Китай).

В финале российско-индонезийский дуэт встретится с Деми Схюрс из Нидерландов и австралийкой Эллен Перес.