Звонарева и Сутджиади вышли в финал турнира в Бад-Хомбурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вера Звонарева (Россия) и Алдила Сутджиади (Индонезия) вышли в финал парного разряда теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
- Они вышли в решающую стадию из-за неявки на полуфинальную встречу соперниц Се Шувэй (Тайвань) и Ван Синьюй (Китай).
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Сутджиади из Индонезии вышли в финал парного разряда теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В финале российско-индонезийский дуэт встретится с Деми Схюрс из Нидерландов и австралийкой Эллен Перес.
Звонаревой 41 год, она является двукратной полуфиналисткой Australian Open, финалисткой Уимблдона и US Open, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в одиночном разряде. В парном разряде россиянка выигрывала Australian Open (2012) и дважды US Open (2006, 2020).