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Звонарева и Сутджиади вышли в финал турнира в Бад-Хомбурге - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Теннис
 
17:22 26.06.2026
Звонарева и Сутджиади вышли в финал турнира в Бад-Хомбурге

Звонарева и Сутджиади вышли в финал парного разряда турнира в Бад-Хомбурге

© Фото : Сайт WTAВера Звонарева
Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Сайт WTA
Вера Звонарева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вера Звонарева (Россия) и Алдила Сутджиади (Индонезия) вышли в финал парного разряда теннисного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
  • Они вышли в решающую стадию из-за неявки на полуфинальную встречу соперниц Се Шувэй (Тайвань) и Ван Синьюй (Китай).
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Сутджиади из Индонезии вышли в финал парного разряда теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Звонарева и Сутджиади вышли в решающую стадию из-за неявки на полуфинальную встречу соперниц Се Шувэй (Тайвань) и Ван Синьюй (Китай).
В финале российско-индонезийский дуэт встретится с Деми Схюрс из Нидерландов и австралийкой Эллен Перес.
Звонаревой 41 год, она является двукратной полуфиналисткой Australian Open, финалисткой Уимблдона и US Open, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в одиночном разряде. В парном разряде россиянка выигрывала Australian Open (2012) и дважды US Open (2006, 2020).
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