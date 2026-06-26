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Уборочная электротехника вышла на новые маршруты в Москве - РИА Новости, 26.06.2026
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20:02 26.06.2026
Уборочная электротехника вышла на новые маршруты в Москве

В Москве уборочная электротехника вышла на новые маршруты

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на новых маршрутах начала работать отечественная электрическая тротуароуборочная техника.
  • Электромашины могут использоваться для уборки улиц и парков круглогодично благодаря полноприводной системе.
  • Электрическая уборочная техника работает тихо, что позволяет использовать ее в ночное время.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Электрическая уборочная техника, активное внедрение которой ведется в Москве, вышла на новые маршруты, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С 2025 года на дорогах столицы работает отечественная электрическая тротуароуборочная техника. Эти машины ранее обслуживали только центральные районы города, работали, в том числе, на улицах Тверская, Моховая и Воздвиженка, Садовом кольце, Кутузовском проспекте, территории Парка Победы на Поклонной горе. Теперь они вышли на новые маршруты, в частности, на Ленинском, Волгоградском и Рязанском проспектах, Краснопресненской набережной и улице 1905 года. Кроме того, проводят уборку на территории делового центра "Москва-Сити" и в ТиНАО", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что электромашины отличаются компактностью, многофункциональностью и маневренностью. При этом они полноприводные, поэтому могут использоваться для уборки улиц и парков круглогодично.
"Летом электротехника работает как дорожный вакуумный пылесос, зимой - очищает территории с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы. Одно из главных преимуществ таких машин - тихий режим работы, что позволяет активно использовать их в ночное время", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря компактным размерам и высокой маневренности, уборочная электротехника достаточно эффективно работает в условиях плотного городского трафика.
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