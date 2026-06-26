Татарстан дал старт новым работам на объектах в Рубежном и Лисичанске

Краткий пересказ от РИА ИИ Делегация Татарстана во главе с премьер-министром республики Алексеем Песошиным посетила Рубежное и Лисичанск, где был дан старт новым работам на объектах инфраструктуры.

В Рубежном начались ремонтно-восстановительные работы на станции скорой медицинской помощи.

В Лисичанске делегация проинспектировала объекты коммунальной инфраструктуры и networks of water supply, на одном из объектов теплоснабжения в ближайшее время начнется капитальный ремонт силами специалистов из Татарстана.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Делегация Татарстана во главе с премьер-министром республики Алексеем Песошиным посетила подшефные города ЛНР - Рубежное и Лисичанск, где был дан старт новым работам на объектах инфраструктуры, говорится в сообщении аппарата заместителя премьер-министра Татарстана Рината Садыкова, который курирует восстановление этих городов.

"В Рубежном представители республики посетили станцию скорой медицинской помощи, где в рамках шефской помощи городам ЛНР начались ремонтно-восстановительные работы. Строители из Татарстана уже приступили к первому этапу — демонтажу конструкций. После его завершения специалисты выполнят ремонт кровли, замену остекления, реконструкцию отмостки, обновление инженерных и электрических сетей, внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Песошин обсудил с руководством учреждения и подрядной организацией график выполнения работ и задачи по восстановлению объекта.

Работа делегации продолжилась в Лисичанске, где были осмотрены объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование систем водоснабжения и теплоснабжения города. Совместно с представителями Фонда развития территорий и администрации города делегация проинспектировала сети водоснабжения и один из объектов теплоснабжения, на котором в ближайшее время начнется капитальный ремонт силами специалистов из Татарстана.