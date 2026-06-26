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Татарстан дал старт новым работам на объектах в Рубежном и Лисичанске - РИА Новости, 26.06.2026
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
01:22 26.06.2026
Татарстан дал старт новым работам на объектах в Рубежном и Лисичанске

Татарстан дал старт новым работам на объектах инфраструктуры в ЛНР

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПремьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин
Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация Татарстана во главе с премьер-министром республики Алексеем Песошиным посетила Рубежное и Лисичанск, где был дан старт новым работам на объектах инфраструктуры.
  • В Рубежном начались ремонтно-восстановительные работы на станции скорой медицинской помощи.
  • В Лисичанске делегация проинспектировала объекты коммунальной инфраструктуры и networks of water supply, на одном из объектов теплоснабжения в ближайшее время начнется капитальный ремонт силами специалистов из Татарстана.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Делегация Татарстана во главе с премьер-министром республики Алексеем Песошиным посетила подшефные города ЛНР - Рубежное и Лисичанск, где был дан старт новым работам на объектах инфраструктуры, говорится в сообщении аппарата заместителя премьер-министра Татарстана Рината Садыкова, который курирует восстановление этих городов.
"В Рубежном представители республики посетили станцию скорой медицинской помощи, где в рамках шефской помощи городам ЛНР начались ремонтно-восстановительные работы. Строители из Татарстана уже приступили к первому этапу — демонтажу конструкций. После его завершения специалисты выполнят ремонт кровли, замену остекления, реконструкцию отмостки, обновление инженерных и электрических сетей, внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории", - говорится в сообщении.
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Песошин обсудил с руководством учреждения и подрядной организацией график выполнения работ и задачи по восстановлению объекта.
Работа делегации продолжилась в Лисичанске, где были осмотрены объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие функционирование систем водоснабжения и теплоснабжения города. Совместно с представителями Фонда развития территорий и администрации города делегация проинспектировала сети водоснабжения и один из объектов теплоснабжения, на котором в ближайшее время начнется капитальный ремонт силами специалистов из Татарстана.
Песошин также встретился с военнослужащими из Татарстана, проходящими службу в зоне СВО, и вручил им государственные награды.
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