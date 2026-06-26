Четверо ветеранов СВО из Пермского края участвуют в чемпионате "Абилимпикс"

Вид на Пермь с теплохода на реке Кама. Архивное фото

Вид на Пермь с теплохода на реке Кама

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Четверо ветеранов специальной военной операции из Пермского края принимают участие в чемпионате по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников СВО "Абилимпикс", сообщает пресс-служба регправительства.

Мероприятие стартовало в пятницу и продлится до 1 июля. Оно проводится второй год подряд. Соревнования объединяют свыше 800 участников, экспертов и сопровождающих из разных регионов страны.

Чемпионат призван помочь ветеранам СВО вернуться к мирной жизни и занять достойное место в российской экономике. Участники демонстрируют навыки по 21 компетенции. Победители получат призы от партнеров и возможность найти будущих работодателей.

Для участников и экспертов предусмотрена культурная и спортивная программа: экскурсии, посещение театров и музеев Татарстана, мастер-классы и соревнования по адаптивным видам спорта. В рамках выставки организованы консультации по вопросам социальной поддержки, профориентации, образования и трудоустройства.