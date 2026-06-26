Задержание одного из лидеров ОПГ "Артаковские" в Челябинской области

Задержание одного из лидеров ОПГ "Артаковские" в Челябинской области

© Фото : ФСБ Задержание одного из лидеров ОПГ "Артаковские" в Челябинской области

В Челябинской области задержали одного из лидеров ОПГ "Артаковские"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинской области задержан сторонник запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*, являющийся одним из лидеров преступной группировки "Артаковские".

Фигуранту предъявлены обвинения по ряду статей УК России, включая похищение человека, кражу, вымогательство, хулиганство и незаконные операции с оружием.

В отношении задержанного дополнительно возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Сторонника запрещенного в России экстремистского движения АУЕ*, являющегося одним из лидеров преступной группировки "Артаковские", задержали в Челябинской области, ему предъявлены обвинения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"(Сотрудниками - ред.) УФСБ России и ГУМВД России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии задержан местный житель, являющийся сторонником и приверженцем запрещенного Верховным судом РФ международного общественного движения АУЕ*", - сказал собеседник агентства.

Фигурант задержан в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статьям 126 (похищение человека), 158 (кража), 163 (вымогательство), 213 (хулиганство), 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.

Кроме того, в отношении него дополнительно возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации).

"Также известно, что он связан с находящимся в следственном изоляторе Варосяном Артаком (т.н. "Артаковские") и является одним из лидеров преступного сообщества", - добавил собеседник агентства.

Фигурант находится под стражей, мероприятия по установлению иных участников экстремистской организации и их причастности к совершенным преступлениям продолжаются.

Варосяна, по данным правоохранителей, суд Челябинска арестовал 28 ноября 2025 года. Его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой применения насилия. В марте 2026 года суд Челябинска заключил под стражу пятерых членов ОПГ, у которых ранее при обысках были изъяты незаконно добытые драгоценные металлы. В мае 2025 года по обвинению в вымогательстве, похищении людей и других преступлениях были арестованы еще пятеро членов данной преступной группировки.

В правоохранительных органах региона информировали РИА Новости, что Варосян с начала 2000-х годов возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска – "Артаковские", которая занималась вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности.