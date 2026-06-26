В США назвали ситуацию вокруг Украины очень опасной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Чикагского университета Миршаймер предупредил об опасности ситуации вокруг конфликта на Украине, которая может привести к ударам по военным объектам в Европе.
- По мнению Миршаймера, активная поддержка Запада Киева в атаках беспилотниками на российскую территорию усугубит ситуацию в конфликте.
- Миршаймер ожидает, что Россия будет вынуждена ответить на эскалацию со стороны Запада ударами по военным целям в Европе, а если это не поможет — возможно применение ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Вокруг конфликта на Украине сложилась очень опасная ситуация, которая рискует привести к ударам по военным объектам в Европе из-за поддержки европейцами Киева, а если это не поможет, то к ядерному конфликту, предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
По мнению Миршаймера, большинство людей на Западе, включая большую часть внешнеполитического истеблишмента, не воспринимают всерьез указанную угрозу. Как отметил американский профессор, Запад активно поддерживает Киев в атаках беспилотниками на российскую территорию, что с течением времени сделает ситуацию в конфликте только хуже.
"В определенный момент в не столь отдаленном будущем россияне, вероятно, атакуют (военные - ред.) цели в Европе. Это делает ситуацию вокруг войны на Украине, с моей точки зрения, по-настоящему опасной", - заявил он в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Такие люди, как (глава госдепа США Марко - ред.) Рубио полагают, будто это приведет россиян за стол переговоров, заставит их опустить руки. Я не считаю, что это произойдет", - подчеркнул эксперт.
Как ожидает Миршаймер, Россия будет вынуждена дать ответ на эскалационные действия Запада, пойдя на удары по военным целям в Европе с применением конвенционального оружия.
"А если это не сработает, то они используют ядерные вооружения", - предупредил профессор.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок дронов Украине для ударов по территории России. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее он заявлял, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ "до последнего украинца", но для этого им не хватает денег. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.