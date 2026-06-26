В США назвали ситуацию вокруг Украины очень опасной

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Чикагского университета Миршаймер предупредил об опасности ситуации вокруг конфликта на Украине, которая может привести к ударам по военным объектам в Европе.

По мнению Миршаймера, активная поддержка Запада Киева в атаках беспилотниками на российскую территорию усугубит ситуацию в конфликте.

Миршаймер ожидает, что Россия будет вынуждена ответить на эскалацию со стороны Запада ударами по военным целям в Европе, а если это не поможет — возможно применение ядерного оружия.

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Вокруг конфликта на Украине сложилась очень опасная ситуация, которая рискует привести к ударам по военным объектам в Европе из-за поддержки европейцами Киева, а если это не поможет, то к ядерному конфликту, предупредил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По мнению Миршаймера , большинство людей на Западе, включая большую часть внешнеполитического истеблишмента, не воспринимают всерьез указанную угрозу. Как отметил американский профессор, Запад активно поддерживает Киев в атаках беспилотниками на российскую территорию, что с течением времени сделает ситуацию в конфликте только хуже.

"В определенный момент в не столь отдаленном будущем россияне, вероятно, атакуют (военные - ред.) цели в Европе. Это делает ситуацию вокруг войны на Украине, с моей точки зрения, по-настоящему опасной", - заявил он в эфире YouTube-канала Deep Dive.

"Такие люди, как (глава госдепа США Марко - ред.) Рубио полагают, будто это приведет россиян за стол переговоров, заставит их опустить руки. Я не считаю, что это произойдет", - подчеркнул эксперт.

Как ожидает Миршаймер, Россия будет вынуждена дать ответ на эскалационные действия Запада, пойдя на удары по военным целям в Европе с применением конвенционального оружия.

"А если это не сработает, то они используют ядерные вооружения", - предупредил профессор.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок дронов Украине для ударов по территории России. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.