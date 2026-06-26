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В США 41 процент семей военных испытали проблемы с покупкой продуктов - РИА Новости, 26.06.2026
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16:01 26.06.2026 (обновлено: 16:05 26.06.2026)
В США 41 процент семей военных испытали проблемы с покупкой продуктов

MFAN: 41% семей военных в США испытывают финансовые проблемы с покупкой еды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 41% семей военнослужащих в США испытывали финансовые трудности при покупке продуктов питания в 2025 году.
  • Рост цен на продукты питания стал самой тяжелой финансовой проблемой для 57,7% семей военнослужащих.
  • Для 84,4% семей размер платы за жилье, аренду и коммунальные услуги превысил комфортный уровень и составил более 50% расходов семейного бюджета.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 41% семей военнослужащих в США испытывали финансовые трудности при покупке продуктов питания в 2025 году, свидетельствуют данные исследования американской организации по поддержке военнослужащих, ветеранов и их семей Military Family Advisory Network (MFAN).
Согласно результатам исследования, доля респондентов, охарактеризовавших уровень своей продовольственной безопасности как "низкий" или "очень низкий", увеличилась с 15,6% в 2023 году до 41,2% в 2025 году.
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Исследование показало, что для большинства семей (57,7%) именно рост цен на продукты питания стал самой тяжелой финансовой проблемой. В каждой третьей семье (33,6%) испытывали трудности при оплате жилья и коммунальных услуг, еще 31,5% семей признались, что непредвиденные затраты на ремонт автомобиля оказывались обременительными для семейного бюджета.
По данным исследования, для 84,4% семей размер платы за жилье, аренду и коммунальные услуги превысил комфортный для них уровень и составил более 50% расходов семейного бюджета.
Сбор данных для исследования проходил со 2 октября 2025 года по 16 января 2026 года. В нем приняли участие 10089 американца, в том числе действующие военнослужащие, их супруги, а также ветераны на всей территории США и за пределами континентальной части страны.
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