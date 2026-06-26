В США 41 процент семей военных испытали проблемы с покупкой продуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 41% семей военнослужащих в США испытывали финансовые трудности при покупке продуктов питания в 2025 году.

Рост цен на продукты питания стал самой тяжелой финансовой проблемой для 57,7% семей военнослужащих.

Для 84,4% семей размер платы за жилье, аренду и коммунальные услуги превысил комфортный уровень и составил более 50% расходов семейного бюджета.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 41% семей военнослужащих в США испытывали финансовые трудности при покупке продуктов питания в 2025 году, свидетельствуют данные исследования американской организации по поддержке военнослужащих, ветеранов и их семей Military Family Advisory Network ( Более 41% семей военнослужащих в США испытывали финансовые трудности при покупке продуктов питания в 2025 году, свидетельствуют данные исследования американской организации по поддержке военнослужащих, ветеранов и их семей Military Family Advisory Network ( MFAN ).

Согласно результатам исследования, доля респондентов, охарактеризовавших уровень своей продовольственной безопасности как "низкий" или "очень низкий", увеличилась с 15,6% в 2023 году до 41,2% в 2025 году.

Исследование показало, что для большинства семей (57,7%) именно рост цен на продукты питания стал самой тяжелой финансовой проблемой. В каждой третьей семье (33,6%) испытывали трудности при оплате жилья и коммунальных услуг, еще 31,5% семей признались, что непредвиденные затраты на ремонт автомобиля оказывались обременительными для семейного бюджета.

По данным исследования, для 84,4% семей размер платы за жилье, аренду и коммунальные услуги превысил комфортный для них уровень и составил более 50% расходов семейного бюджета.