США не отчитываются о жизни усыновленных в Россией детей, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ США не предоставляют России отчеты о жизни усыновленных российских детей.

Американская сторона ссылается на необходимость защиты персональных данных и указывает, что вопрос усыновления регулируется законами отдельных штатов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. США не отчитываются перед Россией о жизни усыновленных в стране российских детей, ссылаясь в том числе на стремление защитить их личные данные, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Он отметил, что при усыновлении детей предполагалась регулярная отчетность об их жизни. По информации дипломата, эти сведения Россия из США не получает, и такая ситуация сохраняется уже давно.

"Тенденция только ухудшается пока. Американская сторона в том числе ссылается на необходимость защиты персональных данных, защиты детей", - сказал дипломат на полях Петербургского международного юридического форума.

Свое молчание власти США также объясняют тем, что вопрос усыновления, как правило, регулируется на уровне законов отдельных штатов, добавил Лукьянцев.

Запрет на усыновление российских детей гражданами США действует в России с 1 января 2013 года.