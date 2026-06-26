США не будут принимать беженцев, заявили в Белом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что США полностью закрыты для просителей убежища.
- Верховный суд постановил, что администрация США вправе продолжить отмену временного защитного статуса для более чем 356 тысяч иммигрантов из Сирии и Гаити.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США полностью закрыты для просителей убежища, заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер.
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12 сентября 2025, 15:56
"Двери Америки полностью закрыты для лиц, ищущих убежища", – сказал Миллер.
Также он назвал все запросы о предоставлении убежища на границе фальшивыми. По мнению Миллера, те, кто просит убежища, – это либо преступники, либо лица в поисках выгоды, либо экономические мигранты, претендующие на социальные льготы. При этом всех иммигрантов без документов он назвал контрабандистами.
"Но хорошей новостью для них является то, что в других странах их готовы принять", – добавил он.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.