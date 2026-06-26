США не будут принимать беженцев, заявили в Белом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что США полностью закрыты для просителей убежища.

Верховный суд постановил, что администрация США вправе продолжить отмену временного защитного статуса для более чем 356 тысяч иммигрантов из Сирии и Гаити.

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. США полностью закрыты для просителей убежища, заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер.

В среду Верховный суд постановил, что администрация США вправе продолжить отмену временного защитного статуса (TPS) для более чем 356 тысяч иммигрантов из Сирии и Гаити.

"Двери Америки полностью закрыты для лиц, ищущих убежища", – сказал Миллер.

Также он назвал все запросы о предоставлении убежища на границе фальшивыми. По мнению Миллера, те, кто просит убежища, – это либо преступники, либо лица в поисках выгоды, либо экономические мигранты, претендующие на социальные льготы. При этом всех иммигрантов без документов он назвал контрабандистами.

"Но хорошей новостью для них является то, что в других странах их готовы принять", – добавил он.