Сравни представил решение по дистанционному подтверждению личности

МОСКВА, 26 июн - Пресс-служба Сравни.ру. Финансовый маркетплейс Сравни презентовал SaaS-решение для проведения дистанционной идентификации личности при оформлении онлайн-займа. Решение представили на вебинаре, организованном Союзом "Микрофинансовый альянс".

Новое решение позволит решить ключевую проблему рынка — предоставление доступа к технологиям удаленной идентификации, а также позволит сохранить конкурентоспособность микрофинансовых организаций в онлайн-канале.

Инновационность решения

Финансовый маркетплейс разработал решение, которое позволит бизнес-партнерам избежать инвестиций в развитие собственной инфраструктуры для подключения к Единой биометрической системе (ЕБС).

Продукт построен как веб-сервис, способный бесшовно интегрироваться в ИТ-ландшафт партнера через WhiteLabel, WebView, iFrame. Ключевой технологический аспект — обеспечение работы с ЕБС по технологии mWeb-to-App. Это позволит переводить клиента в приложение "Госуслуги.Биометрия" для самостоятельного создания биометрической учетной записи или прохождения процедуры аутентификации или идентификации, если учетная запись с соответствующим уровнем уже есть.

"Будучи одним из лидеров отрасли, мы уделяем особое внимание внедрению технологий и выполнению требований регулятора. Мы разработали это решение для повышения удобства и простоты взаимодействия клиентов и партнеров, Новое решение позволит партнерам сохранить присутствие в онлайн-канале, не требуя колоссальных инвестиций в собственную инфраструктуру. Внедрение нашей технологии позволит сэкономить порядка 90 миллионов рублей",— отметил директор по развитию финансовых продуктов Сравни Магомед Гамзаев.

Дата запуска решения — август 2026 года.

Интеграция Сравни и Центра биометрических технологий

Для подключения к Центру биометрических технологий (ЦБТ) компания разместила оборудование в отдельном центре обработки данных (ЦОД), который подходит под аттестацию по классу защищенности ГИС К1. Система защиты информации соответствует высокому классу безопасности КВ2.

Финансовый маркетплейс выступает посредником между пользователем и ЕБС. Для проверки личности пользователь перенаправляется в зону инфраструктуры оператора ЕБС, где записывает голос или делает фото. После сверки ЕБС отправляет подтверждение идентификации. Все данные передаются по защищенному каналу связи через несколько уровней безопасности.

"Подтверждение личности по биометрии позволяет компании удостовериться, что заявку оформляет именно тот человек, чьи данные указаны в обращении. Для пользователя это снижает риск оформления займа без его ведома, а для бизнеса снимает риски, связанные с ответственностью при выдаче нелегитимных займов. Сотрудничество со Сравни — пример того, как удаленная идентификация постепенно становится обычной частью повседневных цифровых сервисов, а не отдельной процедурой, требующей от пользователя дополнительных усилий", — подчеркнул заместитель генерального директора ЦБТ Владислав Святик.

Интеграция Сравни и микрофинансовых организаций

Интеграция решения в существующую ИТ-инфраструктуру МФО является несложной и базируется на трех основных API-методах: защищенной передаче персональных данных, старте сессии идентификации или аутентификации и получении результатов, а также подписании кредитного договора. Стоимость проведения идентификации/аутентификации для партнера будет покрывать исключительно операционные издержки на проведение процедур.

Процесс для пользователя

Процедура идентификации максимально упрощена: для клиентов со стандартным уровнем зарегистрированной биометрии или выше процесс занимает несколько минут. В момент оформления займа происходит перенаправление в приложение "Госуслуги.Биометрия", в котором необходимо посмотреть в камеру и произнести несколько цифр для видео- и аудио идентификации.

Если уровень биометрии клиента - "упрощенная", или клиент ранее не регистрировал биометрию, система предложит пройти процедуру регистрации через приложение с помощью загранпаспорта нового образца или в ближайшем отделении банка-партнера. Карта отделений будет доступна прямо в интерфейсе решения.

Стратегия развития решения

Решение является частью финансового маркетплейса для онлайн-кредитования и оформления онлайн-займов. Его появление станет определяющим фактором для сохранения всего объема онлайн-выдач на рынке микрофинансирования. Дальнейшее развитие продукта будет строиться по нескольким направлениям: расширение бизнес-функционала (скоринг, дополнительные методы идентификации) и адаптация к регуляторным изменениям.

SaaS-решение - модель предоставления ПО через интернет.

WhiteLabel - "Белая этикетка". Решение, при котором одна компания создает товар или услугу без фирменного брендинга, а другая реализует под своим брендом.

Webview - "Веб-просмотр". Компонент, встроенный в ОС устройства или приложение, который позволяет отображать веб-страницы внутри другого приложения.

iFrame - "Встроенный фрейм". Создает встроенную область внутри текущей веб-страницы.

mWeb-to-App - технология, которая позволяет пользователям переходить из веб-сайта непосредственно в мобильное приложение.

API - Интерфейс прикладного программирования.