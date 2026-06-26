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В Черниговской области ударом "Герани" уничтожили заправочную станцию ВСУ - РИА Новости, 26.06.2026
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22:27 26.06.2026 (обновлено: 22:33 26.06.2026)
В Черниговской области ударом "Герани" уничтожили заправочную станцию ВСУ

МО: ВС России уничтожили в Черниговской области заправку для военной техники ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черниговской области ударом "Герани" уничтожена заправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной автомобильной техники ВСУ.
  • Также уничтожен склад украинского военно-технического имущества, в Сумской области — пункт временной дислокации ВСУ, а в Житомирской области удар нанесен по железнодорожному составу.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военные ударом "Герани" уничтожили заправочную станцию в Черниговской области, использовавшуюся для военной техники, сообщили в Минобороны РФ.
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"В районе населенного пункта Репки Черниговской области уничтожена автозаправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Также в Черниговской области ударом "Герань-2 Сикер" уничтожен склад военно-технического имущества.
В Сумской области двумя дронами "Гербера" уничтожен выявленный накануне пункт временной дислокации ВСУ, располагавшийся в домах частного сектора.
"Также ударом беспилотного летательного аппарата "Герань-2 Сикер", нанесен удар по железнодорожному составу в населенном пункте Коростень Житомирской области", - добавили в МО РФ.
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