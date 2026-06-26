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Спецоперация, 26 июня: ВС России освободили 327 зданий в Красном Лимане - РИА Новости, 26.06.2026
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Спецоперация, 26 июня: ВС России освободили 327 зданий в Красном Лимане

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка войск «Запад» за прошедшую неделю овладела 50 опорными пунктами и освободила 327 зданий, уничтожила более 220 боевиков ВСУ в Красном Лимане, а группировка «Южная» освободила 763 здания и уничтожила 560 украинских военнослужащих в Константиновке.
  • Российские Вооруженные Силы нанесли пять групповых ударов по объектам инфраструктуры Украины и другим целям, а также сбили 89 управляемых авиабомб, пять крылатых ракет Storm Shadow, шесть снарядов HIMARS и 4562 беспилотника самолетного типа.
  • 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю овладела 50 опорными пунктами и освободила 327 зданий, а также уничтожила более 220 боевиков ВСУ в Красном Лимане, "Южная" группировка освободила 763 здания и уничтожила 560 украинских военнослужащих в Константиновке, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу.
Также российские Вооруженные Силы за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ОПК, ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшимся ВСУ, складам боеприпасов, местам сборки и запуска дальних беспилотников, пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников.
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В ночь на пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия, поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области.
Всего потери ВСУ за неделю превысили 10075 военнослужащих. Кроме того, они лишились 85 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских орудий, пяти боевых машин РСЗО и 38 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Средства ПВО за неделю сбили 89 управляемых авиабомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, шесть снарядов HIMARS производства США и 4562 беспилотника самолетного типа.
Утром 26 июня ведомство сообщило, что в течение ночи были сбиты 660 украинских беспилотников над российскими регионами вне зоны СВО, Черным и Азовским морями. Атака стала рекордной в этом году.
Как сообщило Минобороны РФ, 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала привезли в Белоруссию, с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. При возвращении гуманитарное посредничество оказали ОАЭ.
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Не очень изящно

США не отказывались от готовности помочь в урегулировании на Украине, американский президент Дональд Трамп обещал активизировать усилия после решения иранского вопроса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В то же время, говорить об абсолютной нейтральности США в украинском вопросе нельзя, так как Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, добавил Песков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал не очень изящными слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на Аляске не было никакого соглашения. Он подчеркнул, что в Анкоридже президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты российской стороной.
По словам Лаврова, надо внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании на Украине и со словами американского госсекретаря Марко Рубио о соглашениях на Аляске.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, которая встретила на белорусско-украинской границе возвращенных российских военнослужащих, заявила, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных. Она также обсудила с ним, что обмены должны происходить как можно чаще и анонсировала важную гуманитарную акцию в ближайшие дни.

Пропал без вести

Украинские СМИ в пятницу сообщали о взрывах в Сумах, Полтаве, в Харькове и в Изюме в Харьковской области.
Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что брат ее подруги пропал без вести на третий день после распределения его в скандально известный полк ВСУ "Скала".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаЯна ЛантратоваДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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