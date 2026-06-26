Краткий пересказ от РИА ИИ Российская группировка войск «Запад» за прошедшую неделю овладела 50 опорными пунктами и освободила 327 зданий, уничтожила более 220 боевиков ВСУ в Красном Лимане, а группировка «Южная» освободила 763 здания и уничтожила 560 украинских военнослужащих в Константиновке.

Российские Вооруженные Силы нанесли пять групповых ударов по объектам инфраструктуры Украины и другим целям, а также сбили 89 управляемых авиабомб, пять крылатых ракет Storm Shadow, шесть снарядов HIMARS и 4562 беспилотника самолетного типа.

26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" за прошедшую неделю овладела 50 опорными пунктами и освободила 327 зданий, а также уничтожила более 220 боевиков ВСУ в Красном Лимане, "Южная" группировка освободила 763 здания и уничтожила 560 украинских военнослужащих в Константиновке, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в пятницу.

Также российские Вооруженные Силы за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по объектам ОПК, ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины , использовавшимся ВСУ , складам боеприпасов, местам сборки и запуска дальних беспилотников, пунктам временной дислокации украинских формирований и наемников.

В ночь на пятницу был нанесен групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия, поражены территориальный центр комплектования и объекты хранения вооружения в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области.

Всего потери ВСУ за неделю превысили 10075 военнослужащих. Кроме того, они лишились 85 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских орудий, пяти боевых машин РСЗО и 38 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Средства ПВО за неделю сбили 89 управляемых авиабомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, шесть снарядов HIMARS производства США и 4562 беспилотника самолетного типа.

Утром 26 июня ведомство сообщило, что в течение ночи были сбиты 660 украинских беспилотников над российскими регионами вне зоны СВО, Черным и Азовским морями. Атака стала рекордной в этом году.

Как сообщило Минобороны РФ, 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Российских военнослужащих сначала привезли в Белоруссию, с ними работала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. При возвращении гуманитарное посредничество оказали ОАЭ.

Не очень изящно

США не отказывались от готовности помочь в урегулировании на Украине, американский президент Дональд Трамп обещал активизировать усилия после решения иранского вопроса, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время, говорить об абсолютной нейтральности США в украинском вопросе нельзя, так как Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, добавил Песков.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал не очень изящными слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что на Аляске не было никакого соглашения. Он подчеркнул, что в Анкоридже президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили предложения Вашингтона по Украине, которые были приняты российской стороной.

По словам Лаврова, надо внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании на Украине и со словами американского госсекретаря Марко Рубио о соглашениях на Аляске.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, которая встретила на белорусско-украинской границе возвращенных российских военнослужащих, заявила, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из тысячи российских военнопленных. Она также обсудила с ним, что обмены должны происходить как можно чаще и анонсировала важную гуманитарную акцию в ближайшие дни.

Пропал без вести

Украинские СМИ в пятницу сообщали о взрывах в Сумах, Полтаве, в Харькове и в Изюме в Харьковской области.