Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 20 разведывательных БПЛА ВСУ в Харьковской области.
- Для уничтожения разведывательных аппаратов противника применялись стрелковое вооружение и специальные ударные БПЛА.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 20 разведывательных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода охраны с позывным Зенит.
"Силами расчетов ударных дронов подразделений войск беспилотных систем и мобильных огневых групп 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожено более 20 разведывательных БПЛА боевиков ВСУ в Харьковской области", - сказал командир.
По его словам, цели были поражены силами расчетов ударных дронов подразделений войск беспилотных систем и мобильных огневых групп. Он уточнил, что разведывательные аппараты противника действуют на большой высоте, поэтому для их уничтожения применяются как стрелковое вооружение, так и специальные ударные БПЛА.
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