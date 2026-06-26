ВС России сбили свыше 20 разведдронов ВСУ под Харьковом за неделю

БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 20 разведывательных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода охраны с позывным Зенит.

По его словам, цели были поражены силами расчетов ударных дронов подразделений войск беспилотных систем и мобильных огневых групп. Он уточнил, что разведывательные аппараты противника действуют на большой высоте, поэтому для их уничтожения применяются как стрелковое вооружение, так и специальные ударные БПЛА.