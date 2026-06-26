Российские морпехи нашли в Новом Донбассе планшеты с данными ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие обнаружили в Новом Донбассе в ДНР планшеты с военной информацией.

Найденные устройства были переданы профильным специалистам для дальнейшего изучения.

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие после освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР обнаружили в опорных и командных пунктах ВСУ планшеты с военной информацией, сообщил РИА Новости комбат соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным Барс.

По словам командира батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, в ходе зачистки позиций украинских подразделений российские военнослужащие изымали документы, карты, средства связи и электронные устройства.

"Бойцы находили там что-то в опорных пунктах, командных пунктах: документы, карты, планшеты с программой "Крапива" (система управления войсками - ред.)", - рассказал военнослужащий.

Командир батальона отметил, что обнаруженные устройства были переданы профильным специалистам для дальнейшего изучения.

"Все запаролены, все отправлены нашим службам. Надеюсь, что в дальнейшем их удастся взломать, узнать маршруты, районы накопления, порядок действий подразделений и другие данные", - пояснил Барс.