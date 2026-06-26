Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие обнаружили в Новом Донбассе в ДНР планшеты с военной информацией.
- Найденные устройства были переданы профильным специалистам для дальнейшего изучения.
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие после освобождения населенного пункта Новый Донбасс в ДНР обнаружили в опорных и командных пунктах ВСУ планшеты с военной информацией, сообщил РИА Новости комбат соединения морской пехоты в составе группировки "Центр" с позывным Барс.
По словам командира батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты, в ходе зачистки позиций украинских подразделений российские военнослужащие изымали документы, карты, средства связи и электронные устройства.
"Бойцы находили там что-то в опорных пунктах, командных пунктах: документы, карты, планшеты с программой "Крапива" (система управления войсками - ред.)", - рассказал военнослужащий.
Командир батальона отметил, что обнаруженные устройства были переданы профильным специалистам для дальнейшего изучения.
"Все запаролены, все отправлены нашим службам. Надеюсь, что в дальнейшем их удастся взломать, узнать маршруты, районы накопления, порядок действий подразделений и другие данные", - пояснил Барс.
Минобороны России 16 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новый Донбасс в ДНР силами морской пехоты в составе группировки войск "Центр".
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