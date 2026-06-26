В Харьковской области более 40 военных ВСУ перестали выходить на связь

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Свыше 40 военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находившихся в районе села Цуповка Харьковской области, перестали выходить на связь, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он отметил, что украинские военнослужащие перестали выходить на связь после огневого воздействия на украинские позиции 19 июня.