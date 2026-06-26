В Харьковской области более 40 военных ВСУ перестали выходить на связь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свыше 40 военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ перестали выходить на связь.
- Военнослужащие находились в районе села Цуповка Харьковской области и перестали выходить на связь после огневого воздействия на украинские позиции 19 июня.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Свыше 40 военнослужащих 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, находившихся в районе села Цуповка Харьковской области, перестали выходить на связь, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники военнослужащих 58 ОМПБр ВСУ сообщают в соцсетях, что свыше 40 солдат бригады, находившихся в районе Цуповки, перестали выходить на связь", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские военнослужащие перестали выходить на связь после огневого воздействия на украинские позиции 19 июня.
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