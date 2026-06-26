Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА «Молния» группировки войск «Север» за сутки уничтожили три укрепленных пункта с расчетами БПЛА ВСУ в Сумской области.
- ВСУ используют гражданские здания в качестве укрытий для своих БПЛА, но такие объекты успешно обнаруживаются и уничтожаются российскими войсками.
КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Молния" группировки войск "Север" за сутки уничтожили в Сумской области три укрепленных пункта с расчетами БПЛА ВСУ, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Грот.
"За сутки расчеты беспилотных летательных аппаратов отдельной гвардейской мотострелковой бригады объединенной группировки войск "Север" поразили три укрепленных пункта с вражескими расчетами беспилотных летательных аппаратов в Сумской области", - сообщил Грот.
Он отметил, что ВСУ используют гражданские здания в качестве укрытий для своих беспилотных летательных аппаратов.
"Несмотря на это, подобные объекты успешно обнаруживаются нашими разведчиками и в последующем уничтожаются как "Молниями-2", так и FPV-дронами", - добавил военнослужащий.
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