Российские разведчики уничтожили замаскированные в лесу позиции ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведчики группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на сумском направлении.
- Позиции противника были обнаружены с помощью тепловизионной аппаратуры.
- Для атаки был использован FPV-дрон на оптоволокне, который не боится помех и дает четкое управление в лесных условиях.
КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" с помощью дрона на оптоволокне уничтожили замаскированные в лесном массиве позиции ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Бор.
"Работали днем в лесном массиве - противник рассчитывал, что густая листва и тени скроют его позиции. Но наши разведчики с помощью тепловизионной аппаратуры засекли характерный тепловой контур и вход в блиндаж, прикрытый маскировочной сетью", - сообщил Бор.
По словам военнослужащего, было принято решение использовать оптоволоконным FPV-дрон, который не боится помех и дает четкое управление в лесных условиях.
"Попадание - прямым наведением. Взрывная волна разрушила перекрытие, вызвав обрушение грунта и детонацию находившегося внутри боекомплекта. Личный состав противника, укрывавшийся в блиндаже, уничтожен полностью", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18