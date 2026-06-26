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Российские разведчики уничтожили замаскированные в лесу позиции ВСУ - РИА Новости, 26.06.2026
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05:48 26.06.2026
Российские разведчики уничтожили замаскированные в лесу позиции ВСУ

Операторы БПЛА "Севера" уничтожили позицию ВСУ в лесу на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведчики группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на сумском направлении.
  • Позиции противника были обнаружены с помощью тепловизионной аппаратуры.
  • Для атаки был использован FPV-дрон на оптоволокне, который не боится помех и дает четкое управление в лесных условиях.
КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" с помощью дрона на оптоволокне уничтожили замаскированные в лесном массиве позиции ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Бор.
"Работали днем в лесном массиве - противник рассчитывал, что густая листва и тени скроют его позиции. Но наши разведчики с помощью тепловизионной аппаратуры засекли характерный тепловой контур и вход в блиндаж, прикрытый маскировочной сетью", - сообщил Бор.
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По словам военнослужащего, было принято решение использовать оптоволоконным FPV-дрон, который не боится помех и дает четкое управление в лесных условиях.
"Попадание - прямым наведением. Взрывная волна разрушила перекрытие, вызвав обрушение грунта и детонацию находившегося внутри боекомплекта. Личный состав противника, укрывавшийся в блиндаже, уничтожен полностью", - добавил он.
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