Российские разведчики уничтожили замаскированные в лесу позиции ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Разведчики группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на сумском направлении.

Позиции противника были обнаружены с помощью тепловизионной аппаратуры.

Для атаки был использован FPV-дрон на оптоволокне, который не боится помех и дает четкое управление в лесных условиях.

КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" с помощью дрона на оптоволокне уничтожили замаскированные в лесном массиве позиции ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир разведывательного расчета с позывным Бор.

"Работали днем в лесном массиве - противник рассчитывал, что густая листва и тени скроют его позиции. Но наши разведчики с помощью тепловизионной аппаратуры засекли характерный тепловой контур и вход в блиндаж, прикрытый маскировочной сетью", - сообщил Бор.

По словам военнослужащего, было принято решение использовать оптоволоконным FPV-дрон, который не боится помех и дает четкое управление в лесных условиях.