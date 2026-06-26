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Российские военные уничтожили два тяжелых дрона ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 26.06.2026
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05:34 26.06.2026
Российские военные уничтожили два тяжелых дрона ВСУ на Сумском направлении

Бойцы "Севера" за ночь уничтожили две "Бабы-яги" на Сумском направлении

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» за ночь уничтожили два тяжелых дрона типа «Баба-яга» ВСУ на сумском направлении.
  • Один дрон противника был уничтожен прямым попаданием FPV-дрона, за вторым был направлен специальный дрон-перехватчик.
  • Второй дрон был нейтрализован без детонации, с сохранением бортовой электроники для анализа.
КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" за ночь уничтожили два тяжелых дрона типа "Баба-яга" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Полночь.
"Работали ночью - это время, когда противник активизирует свои (гексакоптеры) "Баба-яга", надеясь на темноту и малую заметность. Мы подняли дежурные дроны-разведчики с тепловизорами и оперативно засекли два крупных гексакоптера, которые двигались в сторону наших позиций с подвесами", - сообщил агентству командир расчета беспилотных систем "Севера" с позывным Полночь.
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По словам военнослужащего, один вражеский гексакоптер прямым попаданием уничтожил FPV-дрон с боевой частью, за вторым был направлен специальный дрон-перехватчик с устройством для захвата и принудительной посадки.
"Он догнал "Ягу" и нейтрализовал ее без детонации, с сохранением бортовой электроники для анализа. В результате обе цели поражены, враг лишился своих ночных охотников, а мы - получили ценный трофей", - рассказал он.
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