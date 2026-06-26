Российские военные уничтожили два тяжелых дрона ВСУ на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» за ночь уничтожили два тяжелых дрона типа «Баба-яга» ВСУ на сумском направлении.

Один дрон противника был уничтожен прямым попаданием FPV-дрона, за вторым был направлен специальный дрон-перехватчик.

Второй дрон был нейтрализован без детонации, с сохранением бортовой электроники для анализа.

КУРСК, 26 июн - РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки войск "Север" за ночь уничтожили два тяжелых дрона типа "Баба-яга" ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Полночь.

"Работали ночью - это время, когда противник активизирует свои (гексакоптеры) "Баба-яга", надеясь на темноту и малую заметность. Мы подняли дежурные дроны-разведчики с тепловизорами и оперативно засекли два крупных гексакоптера, которые двигались в сторону наших позиций с подвесами", - сообщил агентству командир расчета беспилотных систем "Севера" с позывным Полночь.

По словам военнослужащего, один вражеский гексакоптер прямым попаданием уничтожил FPV-дрон с боевой частью, за вторым был направлен специальный дрон-перехватчик с устройством для захвата и принудительной посадки.