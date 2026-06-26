Рейтинг@Mail.ru
Саперы разминируют маршруты снабжения на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 26.06.2026
Саперы разминируют маршруты снабжения на Краснолиманском направлении

Российские саперы разминируют пути снабжения на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Инженерных войск ВС России
Военнослужащие Инженерных войск ВС России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Инженерных войск ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саперы группировки войск «Запад» разминируют маршруты снабжения на краснолиманском направлении.
  • Военнослужащие инженерно-саперной роты ежедневно проводят инженерную разведку и обезвреживание взрывоопасных предметов.
  • Военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы накладным зарядом в случаях, когда разминирование невозможно.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Саперы группировки войск "Запад" разминируют маршруты снабжения на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие инженерно-саперной роты 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно проводят инженерную разведку и обезвреживание взрывоопасных предметов на ключевых маршрутах снабжения и ротации личного состава, выполняющих задачи на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.
Работа саперов военной полиции по уничтожению самодельных взрывных устройств, обнаруженных при патрулировании - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Саперы "Севера" в день уничтожают до 200 боеприпасов ВСУ, сообщили военные
9 июня, 07:22
По данным ведомства, в ходе выполнения задач военнослужащие обнаруживают неразорвавшиеся FPV-дроны, самодельные взрывные устройства и различные мины, которыми ВСУ пытаются замедлить продвижение штурмовиков группировки в Красном Лимане.
"Военные инженеры, несмотря на сложную воздушную обстановку, оперативно проводят разминирование. В случаях когда разминирование невозможно, взрывоопасные предметы уничтожаются на месте обнаружения накладным зарядом", - добавили в МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала