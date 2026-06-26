Саперы разминируют маршруты снабжения на Краснолиманском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саперы группировки войск «Запад» разминируют маршруты снабжения на краснолиманском направлении.
- Военнослужащие инженерно-саперной роты ежедневно проводят инженерную разведку и обезвреживание взрывоопасных предметов.
- Военные инженеры уничтожают взрывоопасные предметы накладным зарядом в случаях, когда разминирование невозможно.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Саперы группировки войск "Запад" разминируют маршруты снабжения на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие инженерно-саперной роты 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно проводят инженерную разведку и обезвреживание взрывоопасных предметов на ключевых маршрутах снабжения и ротации личного состава, выполняющих задачи на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе выполнения задач военнослужащие обнаруживают неразорвавшиеся FPV-дроны, самодельные взрывные устройства и различные мины, которыми ВСУ пытаются замедлить продвижение штурмовиков группировки в Красном Лимане.
"Военные инженеры, несмотря на сложную воздушную обстановку, оперативно проводят разминирование. В случаях когда разминирование невозможно, взрывоопасные предметы уничтожаются на месте обнаружения накладным зарядом", - добавили в МО.
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