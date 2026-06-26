Саперы разминируют маршруты снабжения на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Саперы группировки войск "Запад" разминируют маршруты снабжения на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие инженерно-саперной роты 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно проводят инженерную разведку и обезвреживание взрывоопасных предметов на ключевых маршрутах снабжения и ротации личного состава, выполняющих задачи на краснолиманском направлении", - говорится в сообщении.