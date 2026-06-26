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Боец "Севера" рассказал, как ему удается совмещать службу и вуз - РИА Новости, 26.06.2026
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Боец "Севера" рассказал, как ему удается совмещать службу и вуз

Боец спецназа "Севера" получает высшее образование параллельно со службой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир отделения взвода охраны с позывным Успех, проходящий службу в отдельном полку беспилотных систем группировки «Север», параллельно получает высшее образование.
  • За выполнение боевых задач командир был награжден медалью Жукова.
  • Успех планирует стать тренером по стрельбе и в свободное время помогает сослуживцам осваивать различные образцы вооружения.
БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Командир отделения взвода охраны с позывным Успех, проходящий службу в отдельном полку беспилотных систем группировки "Север", сообщил РИА Новости, что параллельно он получает высшее образование.
Успех подписал контракт более года назад, прошел службу в подразделении специального назначения, а затем продолжил ее в полку беспилотных систем группировки войск "Север".
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"Я командую отделением, которое обеспечивает безопасность личного состава, находящегося в пункте временной дислокации, и командование полком командного пункта управления… Кроме выполнения задач, я получаю образование в высшем учебном заведении", — рассказал военнослужащий, отметив, что планирует стать тренером по стрельбе.
По его словам, навыки, полученные за годы занятий пулевой стрельбой в вузе, он применяет и сейчас, а в свободное время помогает сослуживцам осваивать различные образцы вооружения.
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Собеседник агентства добавил, что был награжден медалью Жукова за выполнение боевых задач.
"В составе 2-й бригады спецназа, когда мы подносили продовольствие, воду и боеприпасы для расчета FPV, которые стояли на позиции мимо FPV-дронов, так сказать, пришлось уворачиваться, я получил травму левой ноги, но боевая задача была выполнена. Продовольствие и боеприпасы были доставлены, и я был подан на государственную награду", - поделился командир.
Успех подчеркнул, что главной опорой для него остаются сплоченность коллектива и поддержка семьи.
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