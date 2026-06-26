Боец "Севера" рассказал, как ему удается совмещать службу и вуз

Краткий пересказ от РИА ИИ Командир отделения взвода охраны с позывным Успех, проходящий службу в отдельном полку беспилотных систем группировки «Север», параллельно получает высшее образование.

За выполнение боевых задач командир был награжден медалью Жукова.

Успех планирует стать тренером по стрельбе и в свободное время помогает сослуживцам осваивать различные образцы вооружения.

БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Командир отделения взвода охраны с позывным Успех, проходящий службу в отдельном полку беспилотных систем группировки "Север", сообщил РИА Новости, что параллельно он получает высшее образование.

Успех подписал контракт более года назад, прошел службу в подразделении специального назначения, а затем продолжил ее в полку беспилотных систем группировки войск "Север".

"Я командую отделением, которое обеспечивает безопасность личного состава, находящегося в пункте временной дислокации, и командование полком командного пункта управления… Кроме выполнения задач, я получаю образование в высшем учебном заведении", — рассказал военнослужащий, отметив, что планирует стать тренером по стрельбе.

По его словам, навыки, полученные за годы занятий пулевой стрельбой в вузе, он применяет и сейчас, а в свободное время помогает сослуживцам осваивать различные образцы вооружения.

Собеседник агентства добавил, что был награжден медалью Жукова за выполнение боевых задач.

"В составе 2-й бригады спецназа, когда мы подносили продовольствие, воду и боеприпасы для расчета FPV, которые стояли на позиции мимо FPV-дронов, так сказать, пришлось уворачиваться, я получил травму левой ноги, но боевая задача была выполнена. Продовольствие и боеприпасы были доставлены, и я был подан на государственную награду", - поделился командир.