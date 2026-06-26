Российские морпехи модернизировали огневую группу трофейными деталями

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие соединения морской пехоты группировки «Центр» использовали детали трофейной западной техники для модернизации мобильной огневой группы.

В процессе модернизации была доработана конструкция установки, включая механизм противовеса, что позволило обеспечить круговое вращение на 360 градусов без ограничений.

Модернизированная система оснащена тепловизионными и оптическими камерами, средствами контроля работы техники и дистанционным управлением огнем.

ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Военнослужащие соединения морской пехоты группировки "Центр" использовали детали трофейной западной техники для модернизации мобильной огневой группы, рассказал РИА Новости морской пехотинец с позывным Камаз.

По словам наводчика бронемашины 177-го гвардейского полка морской пехоты, в ходе доработки специалисты столкнулись с рядом технических сложностей, связанных с работой системы подачи боеприпасов и настройкой вооружения.

"В адаптации были трудности: частое застревание при подаче боеприпасов. Наши специалисты приезжали на полигон, все осматривали и объясняли, что нужно переделывать. Все потихоньку: то одну часть, то другую", — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что в процессе модернизации была доработана конструкция установки, в том числе механизм противовеса, что позволило обеспечить круговое вращение на 360 градусов без ограничений.

По словам морпеха, особое внимание уделялось настройке прицельного комплекса. После каждой доработки специалисты проводили выверку камер и вооружения, чтобы оба пулемета могли вести точный огонь по одной цели.

"Это была трудность — свести их в одну точку. Но после настройки все заработало как положено", — пояснил Камаз.