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Российские морпехи модернизировали огневую группу трофейными деталями - РИА Новости, 26.06.2026
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Российские морпехи модернизировали огневую группу трофейными деталями

Морпехи "Центра" использовали трофейную западную технику для модернизации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗенитно-артиллерийский комплекс С-60 в зоне проведения спецоперации
Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие соединения морской пехоты группировки «Центр» использовали детали трофейной западной техники для модернизации мобильной огневой группы.
  • В процессе модернизации была доработана конструкция установки, включая механизм противовеса, что позволило обеспечить круговое вращение на 360 градусов без ограничений.
  • Модернизированная система оснащена тепловизионными и оптическими камерами, средствами контроля работы техники и дистанционным управлением огнем.
ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Военнослужащие соединения морской пехоты группировки "Центр" использовали детали трофейной западной техники для модернизации мобильной огневой группы, рассказал РИА Новости морской пехотинец с позывным Камаз.
По словам наводчика бронемашины 177-го гвардейского полка морской пехоты, в ходе доработки специалисты столкнулись с рядом технических сложностей, связанных с работой системы подачи боеприпасов и настройкой вооружения.
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"В адаптации были трудности: частое застревание при подаче боеприпасов. Наши специалисты приезжали на полигон, все осматривали и объясняли, что нужно переделывать. Все потихоньку: то одну часть, то другую", — рассказал военнослужащий.
Он отметил, что в процессе модернизации была доработана конструкция установки, в том числе механизм противовеса, что позволило обеспечить круговое вращение на 360 градусов без ограничений.
По словам морпеха, особое внимание уделялось настройке прицельного комплекса. После каждой доработки специалисты проводили выверку камер и вооружения, чтобы оба пулемета могли вести точный огонь по одной цели.
"Это была трудность — свести их в одну точку. Но после настройки все заработало как положено", — пояснил Камаз.
Модернизированная система оснащена тепловизионными и оптическими камерами, средствами контроля работы техники и дистанционным управлением огнем. Боекомплект установки составляет до 2,5 тысячи патронов, а дальность эффективной стрельбы достигает трех километров.
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