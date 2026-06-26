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В ДНР уничтожили диверсионную группу ВСУ, предположительно, из наемников - РИА Новости, 26.06.2026
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В ДНР уничтожили диверсионную группу ВСУ, предположительно, из наемников

Российские бойцы уничтожили диверсионную группу ВСУ в районе Красноармейска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диверсионная группа ВСУ была уничтожена в районе освобожденного Красноармейска Донецкой Народной Республики.
  • Разведчик группировки «Центр» с позывным Гиза сообщил, что противник был опытным и имел снаряжение натовского образца.
  • Уничтоженные бойцы предположительно могли быть иностранными наемниками, так как у них не было документов и шевронов, а их внешность была нехарактерной для местных жителей.
ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Диверсионная группа ВСУ уничтожена в районе освобожденного Красноармейска Донецкой Народной Республики, предположительно, она могла состоять из иностранных наемников, сообщил РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Гиза.
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"Зашли в промзону, где раньше, в свое время, заводы были. Встретили ДРГ (диверсионно-разведывательную группу – ред.), два человека. Время 5 утра было, мы собирались как раз двигаться дальше. Один из нас отсоединился... и увидел группу противника, на которых, не стесняясь, был синий скотч (тактические знаки – ред.)", – рассказал Гиза.
Он уточнил, что информация о присутствии вражеской группы на дистанции около 150 метров была незамедлительно передана командованию, на что был получен приказ уничтожить противника.
"После того, как мы доложили о них, прошло совсем немного времени. И я просто выглядываю из-за дерева, а они вот уже стоят с взведенными автоматами. Пяти метров не было на момент начала контакта. Я рефлекторно, как учили, открыл огонь и поразил первого противника. Он пытался оказать себе помощь, но мой напарник подскочил в этот момент, нейтрализовал его. Начали перестреливаться со вторым. Он убежал за дерево, и пока напарник с ним перестреливался, я зашел ему в спину и выпустил очередь в него. И все", – добавил разведчик.
Он также отметил, что противник был достаточно опытный и подготовленный, а все снаряжение было натовского образца.
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Разведчик предположил, что уничтоженные бойцы не были украинцами. Один из них был очень загорелым, а у второго была нехарактерная для местных жителей внешность. Отсутствие документов и шевронов при осмотре тел, по его мнению, также указывало на то, что они могли быть иностранными наемниками.
"Передали захваченные радиостанции и вооружение на пункт, откуда начинали движение нашей группы, и отправились дальше выполнять боевую задачу", – подытожил военнослужащий.
Красноармейск (украинское название – Покровск) в Донецкой Народной Республике был освобожден российскими войсками в конце ноября – начале декабря 2025 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 ноября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города, а 1 декабря Минобороны РФ официально сообщило о завершении операции по взятию Красноармейска под контроль.
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