Краткий пересказ от РИА ИИ Диверсионная группа ВСУ была уничтожена в районе освобожденного Красноармейска Донецкой Народной Республики.

Разведчик группировки «Центр» с позывным Гиза сообщил, что противник был опытным и имел снаряжение натовского образца.

Уничтоженные бойцы предположительно могли быть иностранными наемниками, так как у них не было документов и шевронов, а их внешность была нехарактерной для местных жителей.

ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Диверсионная группа ВСУ уничтожена в районе освобожденного Красноармейска Донецкой Народной Республики, предположительно, она могла состоять из иностранных наемников, сообщил РИА Новости разведчик группировки "Центр" с позывным Гиза.

Группа российских штурмовиков в полном обмундировании скрытно передвигалась из района Красноармейска в направлении поселка Гришино.

"Зашли в промзону, где раньше, в свое время, заводы были. Встретили ДРГ (диверсионно-разведывательную группу – ред.), два человека. Время 5 утра было, мы собирались как раз двигаться дальше. Один из нас отсоединился... и увидел группу противника, на которых, не стесняясь, был синий скотч (тактические знаки – ред.)", – рассказал Гиза.

Он уточнил, что информация о присутствии вражеской группы на дистанции около 150 метров была незамедлительно передана командованию, на что был получен приказ уничтожить противника.

"После того, как мы доложили о них, прошло совсем немного времени. И я просто выглядываю из-за дерева, а они вот уже стоят с взведенными автоматами. Пяти метров не было на момент начала контакта. Я рефлекторно, как учили, открыл огонь и поразил первого противника. Он пытался оказать себе помощь, но мой напарник подскочил в этот момент, нейтрализовал его. Начали перестреливаться со вторым. Он убежал за дерево, и пока напарник с ним перестреливался, я зашел ему в спину и выпустил очередь в него. И все", – добавил разведчик.

Он также отметил, что противник был достаточно опытный и подготовленный, а все снаряжение было натовского образца.

Разведчик предположил, что уничтоженные бойцы не были украинцами. Один из них был очень загорелым, а у второго была нехарактерная для местных жителей внешность. Отсутствие документов и шевронов при осмотре тел, по его мнению, также указывало на то, что они могли быть иностранными наемниками.

"Передали захваченные радиостанции и вооружение на пункт, откуда начинали движение нашей группы, и отправились дальше выполнять боевую задачу", – подытожил военнослужащий.