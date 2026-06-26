США, Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители США, Израиля и Ливана подписали трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта в Вашингтоне.

Соглашение устанавливает процесс для восстановления суверенитета Ливана, разоружения и ликвидации инфраструктуры движения «Хезболлах», а также возвращения Израиля к своим границам.

США выделят 100 миллионов долларов на экстренную гуманитарную помощь Ливану и более 30 миллионов долларов на укрепление потенциала ливанской армии.

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Представители США, Израиля и Ливана в присутствии госсекретаря Марко Рубио подписали в Вашингтоне трехстороннее рамочное соглашение по урегулированию конфликта, согласно кадрам прямой трансляции церемонии.

Подписание документа стало результатом последних четырех дней переговоров в Вашингтоне между Израилем и Ливаном. Эта встреча ознаменовала собой уже пятый по счету раунд дипломатических контактов между двумя странами, прошедший при посредничестве США.

"Мы никоим образом не недооцениваем сложность стоящей перед нами задачи. Но мы понимаем ее важность, то, насколько она жизненно необходима. Для нас большая честь сыграть свою роль в том, чтобы объединить все стороны ради этого", - сказал Рубио во время церемонии.

Согласно заявлению Рубио, опубликованному госдепом позже в пятницу, соглашение устанавливает четкий процесс для восстановления суверенитета Ливана, разоружения и ликвидации инфраструктуры движения "Хезболлах", а также последующего возвращения Израиля к своим границам. Для реализации этих договоренностей создается трехсторонняя Военная координационная группа по Ливану (MCG4L) при содействии США.

Кроме того, в рамках соглашения США выделят 100 миллионов долларов на экстренную гуманитарную помощь Ливану в координации с ООН, указывается в заявлении.

Вашингтон также намерен укрепить потенциал регулярной ливанской армии для контроля над всей территорией страны, для чего Пентагон готово компенсировать ливанским вооруженным силам более 30 миллионов долларов, слндует из заявления Рубио.