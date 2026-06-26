Бабушкина и председатель Минского горсовета депутатов подписали соглашение

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве на Форуме регионов Белоруссии и России в пятницу, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Документ предусматривает выработку единых подходов в реализации торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, обмен информацией в законотворческой деятельности. Будем способствовать налаживанию прямых контактов между депутатами и комитетами парламентов", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания.

Отмечается, что на форуме запланировано подписание соглашений, дорожных карт, коммерческих контрактов и других документов. Они направлены на расширение сотрудничества и укрепление партнерских отношений.

В пресс-службе сказали, что за прошедшие годы Законодательное собрание Свердловской области подписало соглашения с Народными советами всех белорусских регионов: Минской, Гомельской, Могилевской, Гродненской, Витебской и Брестской областей. Парламентарии помогают расширять сотрудничество в сферах торговли, промышленности, образования и науки. Уже действуют 12 межмуниципальных соглашений с белорусскими партнерами у Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Качканара, Невьянска, Верхней Пышмы и Тавды.