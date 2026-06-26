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Бабушкина и председатель Минского горсовета депутатов подписали соглашение - РИА Новости, 26.06.2026
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
16:08 26.06.2026
Бабушкина и председатель Минского горсовета депутатов подписали соглашение

Бабушкина и председатель Минского горсовета депутатов Цуран подписали соглашение

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Свердловской областиПредседатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Минского горсовета депутатов Артем Цуран подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Минского горсовета депутатов Артем Цуран подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Минского горсовета депутатов Артем Цуран подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Минского городского совета депутатов Артем Цуран подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве на Форуме регионов Белоруссии и России в пятницу, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Документ предусматривает выработку единых подходов в реализации торгово-экономических, научно-технических и культурных связей, обмен информацией в законотворческой деятельности. Будем способствовать налаживанию прямых контактов между депутатами и комитетами парламентов", – сказала Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба Заксобрания.
Отмечается, что на форуме запланировано подписание соглашений, дорожных карт, коммерческих контрактов и других документов. Они направлены на расширение сотрудничества и укрепление партнерских отношений.
В пресс-службе сказали, что за прошедшие годы Законодательное собрание Свердловской области подписало соглашения с Народными советами всех белорусских регионов: Минской, Гомельской, Могилевской, Гродненской, Витебской и Брестской областей. Парламентарии помогают расширять сотрудничество в сферах торговли, промышленности, образования и науки. Уже действуют 12 межмуниципальных соглашений с белорусскими партнерами у Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Качканара, Невьянска, Верхней Пышмы и Тавды.
Тема форума – "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России". Организаторы – Совет республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации России.
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина принимает участие в событиях Форума регионов Беларуси и России - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Бабушкина принимает участие в событиях Форума регионов Белоруссии и России
25 июня, 16:08
 
Свердловская областьБелоруссияСвердловская областьРоссияЛюдмила БабушкинаСовет Федерации РФ
 
 
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