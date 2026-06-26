Сергей Иванов посвятил себя служению России, заявил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

Он отметил, что Иванов посвятил себя служению России и внес большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны.

Мэр подчеркнул профессионализм и личные качества Иванова, а также попросил передать слова поддержки родным и близким умершего.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, отметив, что он посвятил себя служению России.

"С глубокой скорбью узнал о кончине Сергея Борисовича Иванова . Ушел из жизни крупный государственный деятель, посвятивший себя служению России", - говорится в телеграмме Собянина , опубликованной на сайте мэра и правительства Москвы.

Собянин отметил, что Иванов внес большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности Отчизны.

"Он многое сделал для улучшения экологии и развития транспортного комплекса страны, повышения качества жизни граждан. Профессионализм, талант, мудрость, интеллигентность и порядочность Сергея Борисовича Иванова по праву снискали ему уважение и авторитет в органах власти и нашем обществе", - подчеркнул он.

По словам Собянина, светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и единомышленников.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сергея Борисовича", - заключил мэр.