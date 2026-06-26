Сергей Иванов посвятил себя служению России, заявил Собянин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
- Он отметил, что Иванов посвятил себя служению России и внес большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны.
- Мэр подчеркнул профессионализм и личные качества Иванова, а также попросил передать слова поддержки родным и близким умершего.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, отметив, что он посвятил себя служению России.
Собянин отметил, что Иванов внес большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности Отчизны.
"Он многое сделал для улучшения экологии и развития транспортного комплекса страны, повышения качества жизни граждан. Профессионализм, талант, мудрость, интеллигентность и порядочность Сергея Борисовича Иванова по праву снискали ему уважение и авторитет в органах власти и нашем обществе", - подчеркнул он.
По словам Собянина, светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и единомышленников.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сергея Борисовича", - заключил мэр.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.