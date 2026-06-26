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Сергей Иванов посвятил себя служению России, заявил Собянин - РИА Новости, 26.06.2026
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18:36 26.06.2026 (обновлено: 18:50 26.06.2026)
Сергей Иванов посвятил себя служению России, заявил Собянин

Собянин: Сергей Иванов посвятил себя служению России

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
  • Он отметил, что Иванов посвятил себя служению России и внес большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности страны.
  • Мэр подчеркнул профессионализм и личные качества Иванова, а также попросил передать слова поддержки родным и близким умершего.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, отметив, что он посвятил себя служению России.
"С глубокой скорбью узнал о кончине Сергея Борисовича Иванова. Ушел из жизни крупный государственный деятель, посвятивший себя служению России", - говорится в телеграмме Собянина, опубликованной на сайте мэра и правительства Москвы.
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Собянин отметил, что Иванов внес большой личный вклад в обеспечение национальной безопасности и укрепление обороноспособности Отчизны.
"Он многое сделал для улучшения экологии и развития транспортного комплекса страны, повышения качества жизни граждан. Профессионализм, талант, мудрость, интеллигентность и порядочность Сергея Борисовича Иванова по праву снискали ему уважение и авторитет в органах власти и нашем обществе", - подчеркнул он.
По словам Собянина, светлая память об этом человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и единомышленников.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Сергея Борисовича", - заключил мэр.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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