Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин выразил соболезнования Венесуэле в связи с последствиями разрушительного землетрясения.
- Председатель КНР заявил о готовности предоставить помощь венесуэльцам.
- Искреннее сочувствие семьям погибших и пострадавшим, говорится в его телеграмме Дельси Родригес.
ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования Венесуэле в связи с последствиями разрушительного землетрясения и заявил о готовности Китая предоставить помощь, передает Центральное телевидение Китая.
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"От имени правительства Китая и китайского народа выражаю глубокие соболезнования в связи с погибшими, а также искреннее сочувствие семьям погибших и пострадавшим", - приводит телеканал текст телеграммы.
Лидер КНР добавил, что Китай "окажет помощь Венесуэле в спасательных работах и восстановлении после катастрофы".
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 235, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
По словам официального представителя китайского МИД Го Цзякуня, при землетрясении в Венесуэле погибли два гражданина КНР.
Президент России Владимир Путин ранее выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.