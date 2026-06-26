Си Цзиньпин выразил соболезнования Венесуэле

"От имени правительства Китая и китайского народа выражаю глубокие соболезнования в связи с погибшими, а также искреннее сочувствие семьям погибших и пострадавшим", - приводит телеканал текст телеграммы.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 235, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.