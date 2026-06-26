Собянин объявил о завершении реконструкции школы на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел завершающий этап реконструкции здания школы №285 в районе Южное Медведково на северо-востоке Москвы.

"Те школы, которые у нас в Москве, - они все замечательные школы, но многие из них уже морально и физически устарели, как эта школа была. Мы ее полностью реконструировали, и 1 сентября пойдете практически в новую школу", - сказал Собянин, общаясь с учениками и учителями школы.

По словам мэра, в Москве в текущем году будет реконструировано 100 школ.

"Огромная, гигантская программа, которую мы должны успеть и запустить так, чтобы дети пошли в те школы, к которым они привыкли", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что в районе Южное Медведково проводится большая работа: благоустроили парк "Яуза", построили культурно-досуговый центр "Полярный", организовали проект "Московское долголетие", открыли "Мои документы", новую поликлинику, реконструировали поликлинику, провели благоустройство.

"Программу реновации закончили в районе Медведково практически полностью. Первый район, наверное, в Москве, в котором мы закончили эту программу", - отметил Собянин.

Согласно материалам мэрии, школа № 285 на 825 учеников в Ясном проезде была построена в 1991 году. Общая площадь здания превышает 11 тысяч квадратных метров. Полная реконструкция здания была начата весной 2025 года. В ходе работ обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, выполнили устройство перегородок и стяжки пола, внутреннюю отделку. В настоящее время ведется сборка и установка современного оборудования и мебели.

Кроме того, завершается благоустройство пришкольной территории. Основное внимание уделяется организации современной образовательной среды для детей и педагогов. В соответствии с программой "Моя школа" в обновленном здании обустроят: универсальные и специализированные учебные кабинеты; учебные пространства с трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах; современную медиатеку с местами для групповой и индивидуальной работы; лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук; многофункциональное многосветное пространство для проведения мероприятий, лекций и выставок; спортивные залы и обеденный зал.

Обновленное здание школы № 285 вновь откроет свои двери 1 сентября 2026 года. Здесь будут обучаться школьники первых, а также 4-11-х классов. Ребята продолжат углубленное изучение отдельных предметов (математика, обществознание, биология, химия, физика, информатика, английский язык), а также обучение в рамках городских проектов "Математическая вертикаль" и "ИТ-вертикаль". Планируется открытие классов проекта "Естественно-научная вертикаль", "Медиакласс в московской школе" и "ИТ-класс в московской школе". Появится больше возможностей и для дополнительного образования учащихся по разным направлениям.