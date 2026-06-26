Собака-спасатель из Таиланда стала звездой интернета после полета на дроне

Краткий пересказ от РИА ИИ Собака-спасатель по кличке Синуан из кинологического отдела таиландской службы спасения прославилась в социальных сетях после учений, во время которых она летала, свисая на канате с квадрокоптера.

Видео и фото Синуана получили миллионы просмотров, пользователи отмечали невозмутимое спокойствие собаки во время полета.

БАНГКОК, 26 июн — РИА Новости. Собака-спасатель по кличке Синуан из кинологического отдела таиландской службы спасения в городских условиях, одного из подразделений национальной службы по чрезвычайным ситуациям, прославилась в СМИ и социальных сетях и за сутки стала звездой интернета после учений, во время которых она летала, свисая на канате с квадрокоптера, выяснили РИА Новости, просмотрев публикации в тайскоязычном сегменте интернета.

Фото и видео Синуана с подписью "Настоящий четвероногий герой" облетело все онлайн-СМИ и получило миллионы просмотров в социальных сетях. Практически все пользователи, перепостившие видео и фотографии с учений, а также большинство написавших к ним комментарии, отмечали невозмутимое спокойствие четвероногого спасателя во время взлета, полета и приземления.

"Как спокойно и уверенно она себя ведет! Такой собаке можно доверить спасение жизней" — этот и похожие комментарии встречались наиболее часто.

Видео "плавающей в воздухе" собаки-спасателя, снятое военными видеооператорами во время учений на одной из баз переподготовки военнослужащих Вооруженных сил Таиланда , показал в среду Пятый (армейский) национальный телеканал Таиланда. Видео и фото выложили в интернет и сами военные операторы.

"Повышение квалификации четвероногих героев! Собака тренируется с дронами для проведения поисково-спасательных операций в труднодоступных районах", — говорилось в сопроводительном тексте к видео и фоторепортажу.

В пресс-релизе командования базы переподготовки военнослужащих Вооруженных сил Таиланда, выпущенном в среду, говорилось, что в четверг Кинологическая поисково-спасательная служба Таиланда провела совместную тренировку служебных собак-спасателей с беспилотными летательными аппаратами для изучения и развития поисково-спасательных возможностей в труднодоступных районах в рамках подготовки к будущим миссиям по оказанию помощи при стихийных бедствиях.