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ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Анновке в ДНР - РИА Новости, 26.06.2026
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09:48 26.06.2026 (обновлено: 10:34 26.06.2026)
ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Анновке в ДНР

ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ в Анновке и склад боеприпасов под Сумами

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации ВСУ в Анновке и пункт управления БПЛА в Доброполье в ДНР.
  • Также был уничтожен склад боеприпасов в Искрисковщине в Сумской области.
  • Удары нанесли расчеты центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации ВСУ в Анновке и пункт управления БПЛА в Доброполье в ДНР, а также уничтожили склад боеприпасов в Искрисковщине в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
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"В результате слаженной профессиональной работы российских военнослужащих были разведаны и оперативно поражены пункт временной дислокации подразделения противника в населенном пункте Анновка и пункт управления БпЛА ВСУ в населенном пункте Доброполье в ДНР, а также – полностью уничтожен склад боеприпасов в одном из заброшенных зданий в районе населенного пункта Искрисковщина Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удары нанесли расчеты центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты.
"Средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, было подтверждено успешное поражение целей", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, МО РФ​ опубликовало видеоролики с кадрами нанесения ударов.
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