Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Анновке в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации ВСУ в Анновке и пункт управления БПЛА в Доброполье в ДНР.

Также был уничтожен склад боеприпасов в Искрисковщине в Сумской области.

Удары нанесли расчеты центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации ВСУ в Анновке и пункт управления БПЛА в Доброполье в ДНР, а также уничтожили склад боеприпасов в Искрисковщине в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

« "В результате слаженной профессиональной работы российских военнослужащих были разведаны и оперативно поражены пункт временной дислокации подразделения противника в населенном пункте Анновка и пункт управления БпЛА ВСУ в населенном пункте Доброполье в ДНР, а также – полностью уничтожен склад боеприпасов в одном из заброшенных зданий в районе населенного пункта Искрисковщина Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удары нанесли расчеты центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты.

"Средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, было подтверждено успешное поражение целей", - подчеркнули в ведомстве.