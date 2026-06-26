ВС России поразили пункт дислокации ВСУ в Анновке в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации ВСУ в Анновке и пункт управления БПЛА в Доброполье в ДНР.
- Также был уничтожен склад боеприпасов в Искрисковщине в Сумской области.
- Удары нанесли расчеты центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации ВСУ в Анновке и пункт управления БПЛА в Доброполье в ДНР, а также уничтожили склад боеприпасов в Искрисковщине в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В результате слаженной профессиональной работы российских военнослужащих были разведаны и оперативно поражены пункт временной дислокации подразделения противника в населенном пункте Анновка и пункт управления БпЛА ВСУ в населенном пункте Доброполье в ДНР, а также – полностью уничтожен склад боеприпасов в одном из заброшенных зданий в районе населенного пункта Искрисковщина Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удары нанесли расчеты центра "Рубикон" во взаимодействии с разведывательными подразделениями 61-й бригады морской пехоты.
"Средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, было подтверждено успешное поражение целей", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, МО РФ опубликовало видеоролики с кадрами нанесения ударов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18